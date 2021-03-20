Bitcoin 58,000-59,000 dolar aralığında - Son Dakika

Bitcoin 58,000-59,000 dolar aralığında

20.03.2021 08:00
Bitcoin 58,000-59,000 dolar aralığında, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla döndüğü 58,000 -...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla döndüğü 58,000 - 59,000 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 57,847.14 ve 59,498.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 artışla 58,043.28 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 1,834.98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 212.43 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.40 artışla 265.25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.95 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 820.63 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 12 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.Toplam 8,891 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,561 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.'sini Bitcoin, yüzde 11.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 24 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (Securities and Exchange Commission - SEC), üst düzey iki Ripple yöneticisinin geriye dönük 8 yıllık banka hesaplarını incelemek için talepte bulunmuş, bunun üzerine Ripple kanadından itiraz gelmişti. SEC ise itirazlara bunun gerekli olduğunun altını çizerek kanıtlamanın en iyi yolunun bu inceleme olduğunu belirtti. Ripple'ın itirazı şimdilik kabul görecek gibi gözükmüyor."Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank tarafından yayınlanan bir rapora göre, merkez bankaları ve hükümetler başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların kalıcı olacağı görüşündeler. Bu nedenle, 2021 ve 2022 yıllarında kripto paralara ilişkin düzenlemelerin de gündeme gelebileceği düşünülüyor. Raporda ayrıca Y kuşağına ilişkin bir anket de bulunuyor. ABD, İngiltere, Çin ve Almanya'da yapılan araştırmalar neticesinde Y kuşağının yüzde 30'u Bitcoin ve kripto paraların itibari para birimlerinin yerini alabileceğini düşünüyor."Twitter kullanıcıları bir tweet üzerinden Bitcoin gönderebilecek. Bir dijital ödeme uygulaması, Bitcoin sosyal medya entegrasyonu özelliğini başlattığını duyurdu. Twitter kullanıcıları, belli tweet formatlarını kullanarak farklı kullanıcılara Bitcoin gönderebilecekler."Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin'e 1.5 milyar dolarlık yatırım yapan Tesla, bu yatırımından, araç satışlarından elde ettiğinden daha fazla kar etti. Şirketin bu alımdan 37 gün içerisinde 700 milyon dolar kara geçtiği düşünülüyor. Tesla'nın günde sattığı araçlardan elde ettiği kar hesaplandığında, Bitcoin'den çok daha fazla kazanç sağladığı görülüyor. (Grafik)


Bitcoin 58,000-59,000 dolar aralığında

Amerika Birleşik Devletleri, Bitcoin, dolar, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 58,000-59,000 dolar aralığında - Son Dakika Ekonomi


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