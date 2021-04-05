Bitcoin 58,000 dolar düzeyine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Mart ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden 52,000 dolara kadar indikten sonra toparlandığı 60,000 dolarda gelen kar satışlarıyla 58,000 dolara döndü. Bitcoin'in 60,000 doların üzerini gördüğü 1 Nisan'da 1.99 trilyon dolara tırmanan toplam piyasa hacmi de yeni haftaya 1.93 trilyon dolarda başladı.

Son 24 saat içinde 57,967.28 ve 58,913.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.21 artışla 58,147.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 4.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 86.54 milyar dolar düzeyindeydi.