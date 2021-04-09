Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi - Son Dakika

Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi

09.04.2021 08:18
Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 56,000 dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, gelen yeni alımlarla 58,000 doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle 56,000 dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, gelen yeni alımlarla 58,000 doların üzerine döndü. Bitcoin, tarihi zirvesini 61,683.86 dolar ile Mart ortasında gördü.

Son 24 saat içinde 56,477.18 ve 58,472.42 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.74 artışla 58,222.76 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.96 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.5 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 87.2 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.84 artışla 2,077.86 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 3.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 239.7 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.89 artışla 408.7 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 19.20 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 63.15 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de yaklaşık 63 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 971 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,185 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,127 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.2'sini Bitcoin, yüzde 12.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 134 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "RippleX geliştirme platformunun arkasındaki ekip, uzun süredir XRPL odaklı çözümlere entegre olmuş durumda. Şimdi, XRP Ledger'da kodlama sürecini önemli ölçüde azaltan yepyeni bir kitaplık yayınladı. Ripple, XRP Ledger ile etkileşim için saf bir Python uygulaması olan xrpl-py'nin lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. "Xrpl-py kitaplığı, XRP Ledger işlemleri ve çekirdek sunucu API nesneleri için yerel Python yöntemleri ve modelleri sağlayarak XRP Ledger etkileşiminin en zor kısımlarını (serileştirme ve işlem imzalama gibi) basitleştirir. "Geliştirme, topluluktaki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı, bunlardan biri de Ripple X'in Genel Müdürü Monica Long. Aslında, yeni enstrümanın Python geliştiricileri ve tüm XRPL meraklıları için önemini vurgulamaya devam etti."Tüketici elektroniği çevrimiçi perakende platformu Newegg Finans Başkan Yardımcısı Nikki Tanlioco, bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin bir ödeme şekli olarak e- ticarette ilgi kazandığını söyledi . Tanlioco, taleple birlikte kripto para birimlerinin küresel olarak güvenli ve güvenilir ödeme seçenekleri olduğuna inandığını doğruladı."Cardano (ADA) blokzinciri çözümlerinin arkasındaki ekip olan Input Output HK, düğüm yazılımının güncellenmiş sürümünü, Cardano Node 1.26.1'i yayınladı. Cardano (ADA) mucidi Charles Hoskinson, bu sürümün Cardano meraklıları tarafından ADA tokenlerinin devredildiği tüm hisse havuzu operatörleri için büyük önemini özetledi. "Bu sürümde yer alan güncellemeler, düğümlerin ve bahis havuzlarının CPU'larının kullanımını artırır. Yani, ödül hesaplama duraklaması ortadan kalkar, böylece CPU'lar aşırı yükten etkilenmez."Son analiz raporu, Ethereum'un YouTube'da bugüne kadarki en popüler kripto para olduğunu belirtti. Şuan itibariyle, ETH toplamda 231 milyondan fazla görüntülemeye sahip. İkinci en büyük kripto para birimi, kripto meraklıları tarafından 199.971.202.00 görüntülenmesi olan Bitcoin'i burada geride bıraktı."Bitcoin'den sonraki üç popüler kripto para LINK (45.728.324,00 görüntüleme), Cardano'nun ADA (43.094.304,00 görüntüleme) ve XRP (38.599.670,00 görüntüleme) ye sahipler." (Grafik)


Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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