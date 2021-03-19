Bitcoin 60,000 dolardan döndü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kar satışlarıyla 58,000 dolar sınırına döndü.

Son 24 saat içinde 54,253.58 ve 60,116.25 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşle 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 82.9 milyar dolara geriledi.