Bitcoin 60,000 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin 60,000 doların üzerinde

15.03.2021 08:02
Bitcoin 60,000 doların üzerinde, System.String[]

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, 60,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, 60,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Son 24 saat içinde 58,972.26 ve 61,235.93 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.15 düşüşle 60,460.93 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 129 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.96 düşüşle 1,889.14 dolara düşerken, haftalık kazancı da yüzde 9.46 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 217.35 milyar dolara indi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 1.82 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki kar satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether artıdaydı.Toplam 8,795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,379 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.9'unu Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 117 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, Rusya Merkez Bankası'nın 2022'de merkez bankası dijital para birimi için pilot çalışma başlatmasının beklendiğini belirttiği piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Avrupalı bir dijital varlık yatırım şirketi olan CoinShares, İsveç'teki Nasdaq First North Growth Market'te işlem gördüğü ilk günde yüzde 33 yükseldi. Borsanın web sitesine göre, hisseler güne 81.9 İsveç kronu (SEK) civarında başladı. Kapanışı ise 109.12 SEK ile gerçekleştirerek 7.3 milyar dolarlık piyasa değerine erişti."  (Grafik)


Bitcoin 60,000 doların üzerinde

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 60,000 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Suudi Arabistan F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
05:12
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi         
22:57
Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:51
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti F.Bahçe'nin yediği goldeki ofsayt itirazları sonuç vermedi! Oyuncular ve taraftarlar isyan etti         
20:45
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 08:16:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin 60,000 doların üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei