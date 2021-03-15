Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, 60,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Son 24 saat içinde 58,972.26 ve 61,235.93 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.15 düşüşle 60,460.93 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 129 milyar dolara geriledi.