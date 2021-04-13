Bitcoin 60,000 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni güne de, hafta sonu yükseldiği 60,000 dolar sınırının üzerinde başlarken, tüm piyasalardaki toplam piyasa hacmi de 2.08 trilyon doların üzerinde tutunuyor.

Son 24 saat içinde 59,589.87 ve 61,253.04 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 0.28 artışla 60,405.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.67 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 130 milyar dolar düzeyine çıktı.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 2,161.36 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.94 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 250.15 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.13 artışla 555.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 52.17 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 86.93 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 88.17 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,203 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,076 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.1'ini Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 150 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Kurumsal yatırımcının kripto para dünyasına açılan kapısı GrayScale, yakın zamanda Bitcoin'in düzeltme yaptığı sıralarda 1 milyar dolarlık daha alış gerçekleştirdi. Yatırım devinin tahmini toplam kripto para varlığının değeri ise 46,1 milyar dolara ulaştı. Firmanın varlığının yüzde 82'lik kısmı ise Bitcoin'e ait."Ünlü yatırımcı Mike Novogratz, dava öncesinde ralliye giren XRP'nin davada uzlaşmaya varılmış olabileceğinden dolayı artış yaşadığını iddia etti. XRP fiyatının yükselişteyken Ripple hisselerinin çok düşük kaldığını belirten Novogratz fiyat uyuşmazlığının üzerinde durdu. Ancak, anlaşmaya varılıp varılmadığı konusunda henüz bir açıklama gelmiş değil. 12 Nisan'da görülecek dava öncesinde yatırımcı beklentiyi satın alarak XRP'de ralli yaratmış gibi duruyor."BTC vadeli işlem piyasaları hiç bu kadar yükselişte olmamıştı. Normal spot borsalar 59.600 $ civarında işlem görürken, haziran ayında vadesi gelen BTC sözleşmeleri 65.000 doların üzerinde işlem görüyor."Londra merkezli dijital ödeme şirketi Revolut, bankacılık uygulamasına on bir yeni kripto varlığı eklediğini söyledi. Platform artık akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA), merkezi olmayan değişim Uniswap (UNI), merkezi olmayan finans (DeFi) sentetik varlıklar ticaret platformu Synthetix (SNX), getiri toplayıcı Yearn Finance (YFI), finansal sözleşmeler platformu UMA, merkezi olmayan borsa Bancor'u destekliyor. "Merkezi olmayan depolama ağı Filecoin (FIL), Ethereum katman-iki ölçeklendirme protokolü Loopring (LRC), hedge fund token Numeraire (NMR), blockchain endeksleme ve sorgulama protokolü The Graph (GRT) ve merkezi olmayan sanal özel ağ Orkide Protokolü (OXT) ise desteklediği diğer protokoller arasında yer alıyor. "Firma, Ethereum rakibi EOS (EOS), kurumsal ölçeklendirme çözümü OMG Network (OMG), eşler arası değişim 0x (ZRX) ve akıllı sözleşme platformu Tezos (XTZ) için destek sunduktan dört ay sonra yeni kripto tekliflerini duyurdu."Romanya'nın Transilvanya'da bulunan Sibiu kentindeki bir devlet üniversitesi, öğrencilerin giriş ücretlerini kripto para ile ödemelerine izin vereceğini açıkladı. Temmuz ayından itibaren 11,000'den fazla öğrencisi için kripto ödeme yöntemlerini uygulamayı planlıyor. Üniversite Rektörü Sorin Radu, 'Üniversitemiz toplumun ve yerel iş dünyasının bir destekçisi olmuştur ve olmaya devam edecektir ve Elrond ile bu ortaklığı geliştirme kararı bu stratejinin bir parçasıdır' dedi."Kripto para analisti Ben Armstrong, nihayet XRP kulvarına katıldığını açıkladı. Yeni bir videoda Armstrong, 780,000 YouTube abonesine XRP'nin perakende tüccarlarının kuruluşa karşı çıkmak için kullanabilecekleri bir işaret haline geldiğine inandığını söyledi."BTC vadeli işlem piyasaları hiç bu kadar yükselişte olmamıştı. Normal spot borsalar 59.600 dolar civarında işlem görürken, haziran ayında vadesi gelen BTC sözleşmeleri 65.000 doların üzerinde işlem görüyor." (Grafik)