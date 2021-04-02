Bitcoin 60,000 doların üzerini gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60,000 doların üzerini gördükten sonra, bu düzeylere yakın hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 58,505.28 ve 60,267.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.11 artışla 59,933.43 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 14.24 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 119.82 milyar dolara yükseldi.