Bitcoin 60,000, toplam hacim 2.0 trilyon doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin 60,000, toplam hacim 2.0 trilyon doların üzerinde

12.04.2021 08:29
Bitcoin 60,000, toplam hacim 2.0 trilyon doların üzerinde, System.String[]

Genel satış dalgasının etkisiyle 56,000 dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, hafta sonu gelen yeni alımlarla 61,000 doları gördükten sonra, 60,000 doların üzerine dönerken, piyasalarda toplam hacim 2.08 trilyon dolar ile 2.0 trilyon dolar sınırını aştı.

Genel satış dalgasının etkisiyle 56,000 dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi, hafta sonu gelen yeni alımlarla 61,000 doları gördükten sonra, 60,000 doların üzerine dönerken, piyasalarda toplam hacim 2.08 trilyon dolar ile 2.0 trilyon dolar sınırını aştı.

Son 24 saat içinde 59,289.80 ve 60,587.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 0.19 düşüşle 60,164.45 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 125.6 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.48 artışla 2,154.62 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5.19 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 248.96 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 22.52 artışla 567.35 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 64.70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 88.34 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.08 trilyon dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Dijital para yöneticisi Coinshares'in geçen hafta yayınladığı verilere göre, kripto para fonlarına giriş ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar ile rekor seviyeyi gördü. Analistlere göre bu artış kripto para fonlarına kurumsal katılımın arttığını gösteriyor. Geçen yılın son çeyreğinde kripto para fonlarına 3.9 milyar dolarlık giriş yapılmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 47 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,971 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.1'ini Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 140 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Bitcoin, perakende yatırımcılar arasında popülerlik kazanıyor ve yatırımcılar nakitlerini varlığa dönüştürmenin kolay bir yolunu arıyorlar. ATM'ler bu konuda yatırımcılara yardımcı olan önemli araçlardan. "Coinme, ABD merkezli bir cryptocurrency-nakit alışverişi, 300'den fazla lansmanıyla bu hafta başında Florida'da etkin olacak. Yapılan açıklamalara göre, 'Floridalılar için, nakit para ile Bitcoin satın almayı yerel bir bakkal dükkanını ziyaret etmek kadar basit hale getiriyor.'" Miami'nin örneğini takiben, Jackson Belediye Başkanı Scott Conger, kripto para birimlerini şehrine entegre etmeyi planlıyor. Başkan yaptığı açıklamada; 'Planlar şu anda çok basit. Kripto para birimi kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Kripto para birimini şehrimize nasıl dahil edebileceğimizi tartışmak için odaya kendimden çok daha fazla blok zinciri bilgisine sahip insanları çekmek istiyorum' diyerek kripto paraların önemini ortaya koydu."Son zamanlarda ortaya çıkan analitik verileri, Grayscale'in son zamanlarda yeni kripto tröstleri başlatmak için kullandığı büyük miktarda altcoin satın aldığını ortaya koyuyor. Bu altcoinler ve miktaraları ise şöyle: BAT (1,454,961), MANA (7,764,159), FIL (45,051), LINK (72,668) ve LPT (281,303)."Grayscale ayrıca, 41.758 LTC (9.380.517 $), 80.150 ETC (1.517.267 $) ve 5.566.271 XLM (2.700.843 $) satın aldı. Kurumsalların Bitcoin'in yanı sıra altcoinlere de yönelmesi altcoin piyasasında gelişen hareketliliği destekliyor."Glassnode analitik firması tarafından paylaşılan veriler, 7 Nisan'da kripto balinalarının dipte Bitcoin satın almak için dijital borsalara sadece bir saatte 476 milyon USDT yatırdıklarını gösterdi."Microsof dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft'ta kullanılmak üzere oyuncuları değiştirilebilir olmayan tokenlerdan olan NFT'ler ile ödüllendiren bir tarayıcı oyunu başlattı." (Grafik)

Son 24 saat içinde 59,289.80 ve 60,587.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.19 düşüşle 60,164.45 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.61 olarak hesaplandı. DHA Ekonomi


Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 60,000, toplam hacim 2.0 trilyon doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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