Bitcoin 62,000 dolar düzeyine döndü - Son Dakika

Bitcoin 62,000 dolar düzeyine döndü

16.04.2021 08:02
Bitcoin 62,000 dolar düzeyine döndü, System.String[]

Bitcoin, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde yükseldiği 64,863.10 dolarlık yeni zirveden, kripto para piyasalarına gelen satış dalgasıyla 62,000 dolar düzeyine döndü.

Bitcoin, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde yükseldiği 64,863.10 dolarlık yeni zirveden, kripto para piyasalarına gelen satış dalgasıyla 62,000 dolar düzeyine döndü.

Analistlere göre satış dalgasını, kar realizasyonları ve  ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto varlıkları "spekülasyon aracı" diye nitelendirdiği konuşmasının ardından geldi. Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

Son 24 saat içinde 62,208.96 ve 63,821.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.31 düşüşle 62,434.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.02 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 173 milyar dolar düzeyine geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.47 düşüşle 2,462.34 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 19.45 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 286.98 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.45 düşüşle 522.77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 29.75 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 81.55 milyar dolara geriledi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 249 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 46 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,256 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 52.2sini Bitcoin, yüzde 12.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Uzun zamandır beklenen Ethereum Hard Fork'u bugün TSİ 12: 00 sularında gerçekleşecek. Hard Fork öncesinde ETH yatırımcılarındaki hareket devam ediyor. Hard Fork'un ardından kripto para biriminde kar realizasyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu."Senato, Başkan Joe Biden, Çarşamba günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun başına geçmesi içi onay verdi. Amerikalı bir akademisyen ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) eski başkanı Gary Gensler, düzenleyici kurula 53'e 45 oyla başkan olarak onaylandı. 2 Mart'taki onay duruşmasında, kripto para birimi meraklısı Gensler, sektörde yatırımcı korumasını sağlarken inovasyonu teşvik etme sözü verdi."Cardano'nun bir sonraki yükseltmesi Alonzo, blokzincire akıllı sözleşme desteği sunacak. Alonzo, akıllı sözleşme geliştirme altyapısını ve araçlarını oluşturmak için Plutus platformunu kullanacak. Plutus, NFT'ler için daha karmaşık basım politikaları sağlayarak Cardano'daki büyümelerini artıracak."RippleNet ve küresel finans kurumları ağı statükoyu değiştiriyor. RippleNet, 55'ten fazla ülkede yüzlerce finans kuruluşunun küresel ödemeleri düzene koymasına, yeni pazarlara açılmasına ve bugün en iyi müşteri ödeme deneyimini sağlamasına olanak tanır."Küresel ödeme ağına katılıyor - anlık, sınır ötesi ödemeler için dijital varlık XRP'den yararlanıyor. Kısa süre önce Aralık 2020'de imzalanan bir anlaşmanın parçası olarak duyurulan, benzersiz ödeme çözümleri sunma konusunda uzmanlaşmış dijital bankacılık ve fintech şirketi, müşterileri için daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir para kazanmak için RippleNet'i kullanıyor."Kripto para birimi endüstrisi büyümeye devam ederken, buna yönelik ana akım da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri, Bitcoin'in artık göz ardı edilemeyeceğini ve düzenleyicilerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti." (Grafik)


Bitcoin 62,000 dolar düzeyine döndü

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto paralar, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 62,000 dolar düzeyine döndü - Son Dakika Ekonomi


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