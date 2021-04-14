Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor üstüne rekor kırdı

Bitcoin'in yükselişinde dünyanın en büyük kripto borsaları arasında sayılan Coinbase'in Nasdaq'ta halka arz sürecini tamamlamasının yarattığı iyimserlik etkili oldu. Halka arzın kripto paraların resmi makamlar tarafından kabulünü destekleyeceği ve sektöre kurumsal yatırımcı girişini artıracağı öngörülüyor.

REKOR TAZELEDİ

Coinbase'in halka arzında piyasa değeri 50 milyar dolar civarında oluştu. Haber akışı ile dün 62 bin dolar düzeyini ilk kez aşan Bitcoin fiyatı, bugün 64 bin dolar barajını da geride bırakarak rekor tazeledi.

Bitcoin fiyatı halihazırda 63 bin 794 dolar seviyelerindenişlem görüyor.