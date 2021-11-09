Bitcoin, 68 bin dolar sınırı ile tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin 67 bin 963 dolar oldu. Böylece 20 Ekim'de görülen 67 binin biraz altındaki rekor aşılmış oldu. Kripto paraların değerinde son dönemde görülen yükselişle, toplam piyasa değeri de 3 trilyonun üzerine çıktı.

"KRİPTO PARALAR GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEK"

Bloomberg'ün haberine göre Fundstrat'ın teknik strateji raporunda "Bitcoin'deki bu yükseliş dördüncü çeyrekteki sonuncusu olabilir ve gelecek yıl kripto piyasası daha bariz bir konsodilasyon olabilir. Bitcoin, Ethereum ve diğer birçok kripto para önümüzdeki haftalarda güçlenmeye devam edecek" denildi.

BİTCOİN SON BİR YILDA YÜZDE 130 DEĞERLENDİ

Bitcoin ekim ayındaki zirveyi, ABD'li yatırımcılar için ilk Bitcoin bağlantılı ticaret fonunun çıkmasıyla görmüştü. 10 yıldan biraz usun süredir piyasalarda bulunan dijital varlıkların değeri, 2020 sonuna kıyasla, kabaca dört katına çıkarken, Bitcoin'in değeri son bir yılda yüzde 130 yükseldi. Ancak Bitcoin, geçen Haziran ayında da enerji tüketimine yönetilen eleştiriler ve Çin'in kripto paralara yönelik soruşturmaları nedeniyle 30 binin altına düşmüştü.