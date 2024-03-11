Bitcoin, 72.000 dolar seviyesini geride bıraktı - Son Dakika
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Bitcoin, 72.000 dolar seviyesini geride bıraktı

Bitcoin, 72.000 dolar seviyesini geride bıraktı

Bitcoin (BTC), 72.000 doları aşarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, 2024'e hızlı bir giriş yapan Bitcoin'e olan ilgiyi artırdı. Yükselişin arkasında spekülatif işlemler ve Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talep bulunuyor. Büyük kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırımı piyasaya güven ve istikrar kazandırıyor. Yatırımcıların artan enflasyondan korunmak için alternatif varlık arayışı da Bitcoin'e olan ilgiyi artırıyor.

11.03.2024 17:04  Güncelleme: 17:10
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Bitcoin (BTC) değeri, gün içerisinde 72.000 doları aşarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, 2024'e hızlı bir giriş yapan Bitcoin'e olan ilgiyi artırdı.

Bitcoin Fiyatı Rekor Kırmaya Devam Ediyor

11 Mart 2024'te Bitcoin (BTC) değeri 72.000 doları aşarak son üç ayın zirvesine ulaştı. Bu yükseliş, 2024'e hızlı bir giriş yapan Bitcoin'e olan ilgiyi artırdı.

Spekülatif işlemler ve Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talep, yükselişin arkasındaki itici güçlerden biri. MicroStrategy ve BlackRock gibi büyük kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırımı da piyasaya güven ve istikrar kazandırıyor. Artan enflasyondan korunmak için yatırımcıların alternatif varlık arayışı da Bitcoin'e olan ilgiyi artırıyor.

Bitcoin'in 72.000 doları aşması bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Ancak bu yükselişin ne kadar sürebileceğini ve hangi seviyelere kadar ulaşacağını tahmin etmek zor. Bitcoin'in teknik göstergeleri karışık sinyaller verirken, düzenlemeler ve global ekonomik gelişmeler de fiyatını etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, Bitcoin'in 72.000 doları aşması heyecan verici bir gelişme olsa da bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığını zaman gösterecek.

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