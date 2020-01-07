Bitcoin 8 bin dolara yaklaştı, piyasa hacmi 210 milyar doların üzerinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bitcoin 8 bin dolara yaklaştı, piyasa hacmi 210 milyar doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi

Bitcoin 8 bin dolara yaklaştı, piyasa hacmi 210 milyar doların üzerinde

6 saat önce

Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatına yönelik yapılan yeni öngörülerle piyasadaki artış devam ederken, 2019 Kasım ayından bu yana ilk kez Bitcoin son 24 saatte 7,919 dolarla 7,900 doların üzerine, piyasa hacmi de 210 milyar 976 milyon dolarla 210...

Bitcoin 8 bin dolara yaklaştı, piyasa hacmi 210 milyar doların üzerinde, System.String[]

Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatına yönelik yapılan yeni öngörülerle piyasadaki artış devam ederken, 2019 Kasım ayından bu yana ilk kez Bitcoin son 24 saatte 7,919 dolarla 7,900 doların üzerine, piyasa hacmi de 210 milyar 976 milyon dolarla 210 milyar doların üzerine çıktı.

Orta Doğu'daki gerilimlerin hafiflemiş olmasına rağmen devam etmesi ve 2020'de Bitcoin fiyatına yönelik yapılan yeni öngörülerle kripto para birimleri piyasalarındaki iyimser görünüm korundu. Tradingview'dan Bitcoin fiyatıyla ilgili yapılan öngörüde, ABD- İran gerilimlerinin başlattığı artış eğilimin korunmasıyla, Bitcoin'in uzun dönemde 48 bin dolar düzeyini görebileceği belirtildi.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.73 artışla 7,915 dolara yükseldi ve 143 milyar 635 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.1'ini oluşturdu.

Toplam 5,005 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 71'i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 36.51 ile 43'üncü sıradaki Centrality öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 1.24 ile yalnızca Bitcoin SV düşerken, yüzde 8.07 ile en çok Ripple değer kazandı.

En büyük 100'deki artışın ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.96 artışla 210 milyar 976 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 86 milyar 352 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.73

2. Ethereum yüzde 2.86

3.Ripple yüzde 8.07,

4.Tether yüzde 0.16

5.Bitcoin Cash yüzde 2.21

6.Litecoin yüzde 2.04

7.EOS yüzde 2.22

8.Binance Coin yüzde 3.18

10.Monero yüzde 3.09 artarken

9.Bitcoin SV yüzde 1.24 düştü.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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