Bitcoin 9,200 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin 9,200 doların üzerinde

Kripto para piyasalarındaki satış dalgasının hafiflemesiyle işlem hacmi düştü.

Kripto para piyasalarındaki satış dalgasının hafiflemesiyle işlem hacmi düştü. Buna karşılık, son 24 saatte en büyük 100 birimin 23'ü gerilerken, ilk 10 birimden 3'ü gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, piyasa hacmi 170 milyar doları bulan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.30 artışla 9,225 dolara yükseldi.

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Toplam 5,736 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,157 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 66 milyar dolardan 59 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi de 24 saatte 273 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.30 artışla 9,225.59 dolar,

2. Ethereum yüzde 0.51 artışla 239.58 dolar,

3.Tether yüzde 0.27 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 0.90 artışla 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.09 düşüşle 229.05 dolar,

6.Cardano yüzde 6.86 artışla 0.13 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 1.64 artışla 182.85 dolar,

8.Litecoin yüzde 0.32 artışla 43.54 dolar,

9.Chainlink yüzde 13.34 artışla 8.09 dolar,

10.Binance Coin yüzde 1.18 düşüşle 17.98 dolardan işlem görüyordu.

Kripto para piyasaları analiz firması Glassnode'un verilerine göre, yeni açılan ve içinde bir miktar Bitcoin bulunan cüzdan sayısı 6 Temmuz itibarıyla 3 milyon 353 bin adede ulaştı. Yeni açılan Bitcoin cüzdanı sayısında daha önce bu düzeye 20 Kasım 2017 tarihinde, 3 milyon 428 bin adet ile ulaşılmıştı.

Glassnode'a göre, Bitcoin fiyatında tarihi yükselişin yaşandığı o dönemde, 11 Aralık 2017 itibarıyla 4 milyon 553 bin adetlik tüm zamanların en yüksek yeni cüzdan adresine erişildi.

Glassnode verilerine göre, yeni Bitcoin cüzdanı sayısı tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığı 11 Aralık 2017 tarihinde Bitcoin, 19,179 dolardan işlem görüyordu.


Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 9,200 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi
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