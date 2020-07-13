Bitcoin 9,200 doların üzerinde tutundu - Son Dakika

Bitcoin 9,200 doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarındaki satış dalgasıyla 9,300 doların altına çekilen Bitcoin, 9,200 doların üzerinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarındaki satış dalgasıyla 9,300 doların altına çekilen Bitcoin, 9,200 doların üzerinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarındaki genel satış dalgasına bağlı olarak, son 24 saatte en büyük 100 birimin 67'si gerilerken, ilk 10 birimden 8'i gerileyenler arasındaydı.

Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Bu gelişmelerle, Perşembe gününün ilk saatlerinde de 9,450 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.32 düşüşle 9,247 dolara döndü.

Toplam 5,712 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,126 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 10 milyar dolar düşüşle 66 milyar dolardan 56 milyar dolara geriledi. Böylece toplam piyasa hacmi de 24 saatte dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.32 düşüşle 9,247.30 dolar,

2. Ethereum yüzde 0.13 artışla 241.35 dolar,

3.Tether yüzde 0.27 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 1.09 düşüşle 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.75 düşüşle 235.97 dolar,

6.Cardano yüzde 6.16 artışla 0.13 dolar,

7.Bitcoin SV yüzde 0.73 düşüşle 184.59 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.06 düşüşle 44.54 dolar,

9.Binance Coin yüzde 1.07 düşüşle 18.02 dolar,

10.Chainlink yüzde 28.77 artışla 7.93 dolardan işlem görüyordu.

Chainlink yüzde 28.77'lik sıçramayla 7.93 dolara yükselirken, piyasa hacminde de 2 milyar 776 milyon dolara ulaşıp, Crypto.com Coin'i geride bırakarak, ilk 10 birim arasına girdi.

İstikrarlı tırmanışını sürdüren Cardano da 3.42 milyar dolar piyasa hacmine ulaşarak 6. sıraya, Bitcoin Cash ile Bitcoin SV arasına yükseldi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 9,200 doların üzerinde tutundu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:50 Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi 14:38 CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:28 Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı 14:18 Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 12:55 Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti 12:52 Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti 12:26 Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı 12:23 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız 12:18 ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
14:50
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
14:38
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
14:28
Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
14:28
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
14:18
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
14:04
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
13:49
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
13:46
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
13:27
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
13:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 15:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin 9,200 doların üzerinde tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]