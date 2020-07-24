Bitcoin 9,500 doları aştı

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 71'i gerilerken, gerileyenlerin beş tanesi ilk 10 birim arasındaydı. Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.41 artışla 9,537 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 175 milyar dolardan 175.87 milyar dolara çıktı.

Toplam 5,784 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,537 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 62.7 milyar dolardan 68.2 milyar dolara yükseldi. Böyece, toplam piyasa hacmi de 284 milyar dolar dolardan 286.19 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 61.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.