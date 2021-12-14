Bitcoin al sat döneminde HUH Token özellikleri ilgi çekmeye devam ediyor - Son Dakika

Bitcoin yükselmeye devam etmesi ise alıcılarının kripto pazarında güvenini yeniden ka-zandığının bir göstergesi olarak görülüyor. Bu durum da yatırımcılar için yeni projeleri cazip kılıyor.

Bitcoin eski değerine kavuşuyor

Kurucu kripto para birimi olan Bitcoin, 70 doların altındaki en düşük fiyatından sonra uzun bir yol kat etti. tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 68.789.63 doları gördü. Son zaman-larda Bitcoin, birçok yatırımcıyı endişelendiren 3-4 günde 10.000 doların üzerinde bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte son zamanlarda fiyat 50.000 dolar değerine geri döndü. Bitcoin'deki toparlanmaları ise kripto para piyasasının geri kalanı için iyiye işaret ediyor.

HUH Token statik yansımaları ve yönlendirme özelliğiyle öne çıkıyor

Yakın zamanda piyasaya sürülen ve PancakeSwap'ta bulunabilen bir BEP-20 BSC olan HUH Token'lar, yaratıcıların zaman içinde nesiller boyu zenginlik kazanmalarına yardımcı olacağını iddia ettiği iki ana özelliği barındırıyor. Bu özellikler ise benzersiz yönlendirme sistemlerini ve statik yansımaları içeriyor. Yatırımcılarının ise referans kodlarını başkalarının kullanmasını sağladığında BNB alır ve bu tutar o kişinin ilk satın alımının %10'unu oluşturur. Bu durum bir portföyün değer kaybetmesi için genel riski azaltan iki tür kripto para birimini oluşturur. Statik yansımalar ise HUH Token'i satın almış ve elinde tutanların daha fazlasını aldığı bir süreci tanımlıyor. Birinin elinde tuttuğu HUH Token miktarı arttıkça, HUH Token fiyatı sabit kalırsa veya artarsa portföyünün değeri de aynı oranda yükselme şansına sahip oluyor.

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Web sitesi: https://huh.social

PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d