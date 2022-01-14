Bitcoin Almak İçin 10 Neden! - Son Dakika

Artık, bitcoin ve pek çok kripto para birimi hayatımızın bir gerçeği. Günümüzde milyonlarca kişi yatırım, ödeme ve transfer için bitcoini tercih ediyor. Bununla birlikte pek çok kişi de bitcoin ve kripto para birimleri hakkında hala kararsız. Siz de bitcoin yatırımcısı olmak istiyor ancak çeşitli endişeler duyuyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz!

Bitcoin Yatırımı Nasıl Yapılır?

En kazançlı yatırım araçları arasında yer alan bitcoin, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Artık sokaktaki bir çocuk da kahvehanedeki bir amca da bitcoinin adını duymuş oluyor. Bu durumun en temel sebebiyse bitcoinin kripto paralar arasında daha yaygın olarak kabul edilmesi. Öyle ki, günümüzde pek çok şirket ve hatta ülke bitcoin ile ödeme/transfer/yatırımı onaylıyor ve imkan tanıyor.

Bitcoin yatırımı yapmak için ise genellikle kripto para borsaları tercih ediliyor. Bu borsalar, geleneksel borsa sistemleri gibi temelde aynı işlevi görse de yatırımcılara sayısız avantaj sağlıyor. Örneğin, kripto para borsaları anonim ve tamamen şifreli bir işlem sunuyor. Bununla birlikte 7/24 transfer, coin çeşitliliği ve üst düzey güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.

Bitcoin yatırımı yapmak için tercih edebileceğiniz diğer bir seçenek de bitcoin cüzdanlarını kullanmaktır. Ancak bitcoin satın almak veya satmak için de yine mutlaka bir borsa hesabınız olmalı. Bitcoin yatırımı, bankaların mobil uygulamalarından satın aldığınız döviz ve altına benzerlik gösterir. Ancak bitcoin ve diğer kripto paralar elde tutulamaz ve somut değildir.

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Neden Bitcoin Almalıyım?

Milyonlarca kişi bitcoin satın alırken para kazanmayı amaçlıyor. Uzun veya kısa vadeli bitcoin satın alan pek çok kişi yüksek miktarda kazanç elde etmeyi başarıyor. Özellikle sıkı bir piyasa takibi yapan ve sabırsız davranmayan yatırımcılar, bitcoin ile kazanmaya devam ediyor. Bununla birlikte bitcoin almak için birçok neden de bulunuyor. İşte o nedenlerden bazıları:

1. Dijital Altın!

2009 yılında piyasaya sürülen bitcoin, sadece 21 milyon adet üretilebilecek. Şu an ise yaklaşık 19 milyon üretilmiş durumda. Bitcoinin 21 milyona ulaşmasıysa önümüzdeki 50 yıl içinde gerçekleşecek. Dolayısıyla yoğun bir talep olmasına karşın sınırlı sayıda bitcoin piyasada bulunacak. Bitcoinin nadir bulunması ise şimdiden onu 'dijital altın' haline getirdi. Önümüzdeki yıllarda bitcoin, diğer kripto paralara oranla çok daha yüksek bir fiyatla satılacak.

2. El Koyulamaz!

Geleneksel para sisteminde banka, devlet, kurum veya finans kuruluşu vb. güçler, hesaplarınızdaki paraya el koyabilir. Kripto para piyasasındaysa, siz şifrenizi herhangi birine vermediğiniz sürece hesabınızdaki paraya el koyulamaz. Hesabınızdaki tüm miktar yalnızca size aittir. Şifrenizi unutmanız halinde de tüm miktar hesabınızda kalmaya devam eder.

3. Güvenli Liman!

Her gün neredeyse yeni bir coin, kripto para piyasasına dahil olur. Ancak kripto paraların çok azı, insanlar tarafından kabul görmüştür. Dünyanın pek çok noktasındaysa en güvenli kripto para birimi bitcoin olarak öne çıkar. Bu nedenle birçok yatırımcı ve uzmana göre bitcoin, kripto para piyasasının güvenli limanıdır. Aynı zamanda kripto para ile ödeme kabul eden pek çok kurum veya şirkette bitcoini onaylamaktadır.

4. 7/24 Transfer Ve İşlem Özelliği!

Kripto paraların en çok tercih edilme sebeplerinden biri 7/24 işlem yapma fırsatı sunmasıdır. Bu sayede bitcoin ya da diğer kripto para birimleriyle ilgili anlık alım, satım, transfer veya ödeme işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Geleneksel borsa sisteminde yapacağınız işlemler 5/8 ile sınırlıyken kripto para borsaları size sınırsız bir özgürlük sağlar.

5. Farklı Yatırım Avantajı!

Bitcoin ile yatırım yaparken birçok yöntemi kullanabilirsiniz. Örneğin, hodl ile elinizdeki BTC miktarını uzun süre tutabilir veya trade yöntemiyle anlık veya günlük alım/satım gerçekleştirebilirsiniz. Her iki yöntemde de kazanacağınız miktar sizin bilginize bağlıdır.

6. Merkeziyetsiz Ve Şeffaf Bir Yapı!

Bitcoin, herhangi bir kurum, devlet, merkez bankası, şirket veya kişi tarafından yönetilemez. Bununla birlikte herhangi bir ülkeye ait değildir. Dolayısıyla ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Türkiye vb. ülke fark etmeksizin tüm olaylardan daha az etkilenir. Bu sayede ülkelerin para birimleri değer kaybederken bitcoin ya çok az değer kaybeder ya da hiç kaybetmez.

7. Kolayca Taşıyın, Güvenle Saklayın!

Kripto paralar, somut olmama özelliğiyle insanlara kolay taşıma ve güvenli saklama özelliği sağlar. Kripto para borsalarından oluşturduğunuz hesaplar, soğuk depolarda muhafaza edilir ve birçoğu paranızı fonlar. Bununla birlikte daha üst düzey bir güvenlik için offline cüzdanlar da tercih edilebilir. Her iki yöntem de geleneksel finans sistemine oranla daha kolay ve güvenilir bir taşıma imkanı sağlar.

8. Sayısız Seçenek!

Bitcoin birçok yatırımcı için güvenilir bir liman olsa da tek seçenek değildir. Kripto para borsaları aracılığıyla binlerce coine kolayca ulaşabilir ve anında satabilirsiniz. Örneğin, bitcoin haricinde Ripple, Ethereum, Litecoin, Tether, Atom vb. birçok coin/altcoin de vardır. Her biri farklı bir whitepaperla yayınlanmış ve dünya genelinde güven sağlamayı başarmıştır.

9. Bankalardan Kolay Transfer!

Türkiye'de Akbank, Ziraat Bankası, Fibabanka, Halkbank, Denizbank, Garanti BBVA vb. birçok banka, kripto para hesabınıza 7/24 transfer yapmanızı sağlar. Bu sayede piyasadaki aşırı oynaklığı lehinize çevirebilir ve yüksek miktarda kazanç elde edebilirsiniz.

10. Yerli Veya Uluslararası Borsaları Tercih Edebilirsiniz!

Bitcoin ya da diğer kripto paraları satın almak için yerel veya uluslararası alanda hizmet veren borsaları seçebilirsiniz. Örneğin, uluslararası arenada Binance, Gate.io, Coinbase, Kraken, Bitfinex vb. borsalar güvenilirdir. Yerel borsalarda ise BtcTurk, Bitlo, Paribu, Icrypex vb. borsalar tercih edilmektedir.