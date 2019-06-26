Son Dakika Haberleri: Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini aştı
Son Dakika Güncel Haber

Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini aştı

1 saat önce

SANAL para birimlerinden en popüleri olan Bitcoin ile ilgili işlem yapmak için geliştirilen ATM'lerin sayısı dünya genelinde 5 bini aştı.

Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini aştı, System.String[]
SANAL para birimlerinden en popüleri olan Bitcoin ile ilgili işlem yapmak için geliştirilen ATM'lerin sayısı dünya genelinde 5 bini aştı.

2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen ve Bitcoin işlemlerini mümkün kılan bu ATM'ler, 70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın bu ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Bitcoin ATM'ler sayıca en çok Kuzey Amerika'da bulunurken Türkiye'de de bir dönem Atatürk Havalimanı'na yerleştirilen Bitcoin ATM artık kullanımda değil.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitcoin sert yükseliyor! 13 bin dolara dayandı 23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır, AK Parti'nin kaybetme nedenlerini anlattı Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Son dakika! Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber geldi: Şehidimiz var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:26:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitcoin ATM'lerinin sayısı 5 bini aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]