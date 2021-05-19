Bitcoin: Çin'den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı - Son Dakika
BBC

Bitcoin: Çin'den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı

19.05.2021 13:45
Bitcoin: Çin'den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı, System.String[]

Çin'de düzenleyici kurumlardan gelen kripto para birimlerine yönelik yeni kısıtlama sinyalleri sonrası Bitcoin büyük düşüş yaşadı.

Çin'de düzenleyici kurumlardan gelen kripto para birimlerine yönelik yeni kısıtlama sinyalleri sonrası Bitcoin büyük düşüş yaşadı.

Aralarında Çin Merkez Bankası'nın da olduğu finansal yapılar ortak bir açıklama yaparak, kripto paraların ödeme sistemlerinde kullanılmaması ve kripto paralarla ilgili ürün ve hizmetlerin sunulmaması çağrısı yaptı.

Çin Merkez Bankası'nın WeChat hesabından duyurulan açıklamanın ardından Bitcoin'in değeri yüzde 14 düştü.

Bitcoin, Çarşamba sabahı Asya piyasalarında 38 bin 500 dolara kadar indi, Şubat ayı başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Çin'de yapılan açıklamada ise son günlerde kripto paraların fiyatlarında yaşanan artış hatırlatılarak, "sanal paraların gerçek para birimi olmadığı" ve "piyasada kullanılamayacağı" belirtildi.

Çin'in 'dijital Yuan' projesi

Bitcoin'i sarsan açıklama, kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanan Çin'in kripto paralarla yapılacak işlemleri daha fazla sınırlamasının işareti olarak değerlendirildi.

Financial Times gazetesine konuşan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons'tan Paul Haswell, Çin'deki sınırlama eğiliminin üç nedeni olduğu görüşünde:

"Birinci neden, kendi dijital para birimlerine sahip olmaları. İkincisi nakit çıkışlarının kontrol edilemiyor olması, üçüncü neden ise insanların dolandırılmasının önüne geçmek."

Çin'in kripto paralar üzerindeki baskısı, 2017'de ülkenin bitcoin borsasının kapatılmasıyla hız kazanmıştı.

Çin'de devlet bir süredir Alibaba, Ant Group, Tencent gibi e-ticaret şirketlerinin tekelini kırmayı amaçlıyor. Devletin kendi dijital para birimini piyasaya sürme planı, büyük oranda online alışveriş sağlayan bu şirketlere rakip olacak bir dijital ödeme mekanizması sunacak ve Çin Halk Bankası'nın gerçek zamanlı olarak tüm nakit akışını izlemesini sağlayacak.

Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PWC) kripto para yöneticisi Henri Arslanian, "Çin'in yaptığı türden kısıtlamaları, spekülatif ticaret ya da kripto piyasaların oynaklığı üzerinden gelecek haftalarda diğer düzenleyicilerden ve hükümetlerden de görürsek şaşırmam" dedi.

Arslanian, "Ancak hakikat şu ki, kurumsal oyuncular ve yatırımcılar bu alana giriş yapmaya devam ediyor ve yakın zamanda da bu durum değişeceğe benzemiyor" diye konuştu.

Öte yandan dünyanın en gelişkin dijital ödeme sistemlerinin Çin'e ait olduğu düşünülüyor. Çin, nakitsiz bir topluma dönüşmenin de eşiğinde. 2019 yılında Çin'deki her beş ödemeden dördü, Tencent şirketine ait WeChat ve Alibaba'nın Alipay uygulamaları üzerinden yapıldı.

Bitcoin meraklıları arasında, "Dijital Yuan"ın Çin devleti tarafından bir kontrol aracı olarak kullanılacağı korkusu mevcut. Otoriteler resmi dijital para birimi vasıtasıyla, paranın nasıl harcandığını ve nakit akışını gerçek zamanlı olarak görme şansına sahip olacak.

Bitcoin: Çin'den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı
Bitcoin: Çin'den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı

Çin Halk Cumhuriyeti, Bitcoin, WeChat, Kripto, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bitcoin: Çin'den yapılan 'Ödeme sistemlerinde kullanılmasın' açıklaması sonrası kripto para birimi sert düşüş yaşadı - Son Dakika Dünya

BBC

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