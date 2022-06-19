Bitcoin çöküşü devam ediyor: Kripto para madenciliği hala karlı mı?

Kripto para piyasasında tarihe geçen bir çöküş yaşanıyor. Amiral gemisi kripto para birimi olan BTC'de (Bitcoin) adeta bir çakılma yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA'nın pazardan silinmesi ve Bitcoin yaşanan korkutucu düşüş, birçok kişiyi büyük zararlar verdi. Öte yandan bu çöküşün pek de göze çarpmayan başka bir olumsuz etkisi bulunuyor. Bitcoin madenciliği için de artık tablo iyi değil.

CryptoRank: " Bitcoin madenciliği artık zarar ediyor"

Bitcoin için altın dönem artık geride kalmış gibi görünüyor. Öyle ki BTC, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Ancak piyasalar, o dönemden bugüne durmak bilmeyen bir çöküşle karşı karşıya. Zaman zaman 18 bin doların altına inen BTC, şu anda 19 bin dolar seviyesinde ilerliyor.

Bir yıl önce 10 bin liralık Bitcoin alsanız zararınız ne olurdu?

Bitcoin piyasası ve Bitcoin madenciliği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler. Ancak şu anda seyreden değerler, Bitcoin madenciliğini de olumsuz etkiliyor. Kripto para birimi analiz platformu CryptoRank'in verilerine göre, Bitcoin madenciliği artık karlı bir iş olmaktan çıktı.

Platforma göre şu anda madencilik yapan kişiler, artık ya zarar ediyor ya da karsız ilerliyor. Ülkemizdeki elektrik fiyatları düşünüldüğünde madenciler için tehlike çanları daha da belirginleşiyor. Öte yandan piyasalardaki serbest düşüş, yatırımcılar kadar madencileri de korkutuyor.

Bitcoin Madenciliği, artık üretim maliyetinin de altında seyrediyor. Büyük çaptaki madenciler için henüz konuşmak erken olsa da ortalama ve düşük madenciler için sürdürülebilirlik yok olma tehlikesinde. Öte yandan çöküş nedeniyle madencilik sayısının azalması, olası bir yükselişte kalan madenciler için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin'de yaşanan çöküşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce düşüş nereye kadar ilerleyecek? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız