Bitcoin'de deprem: 2020'deki seviyelerine geriledi!

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüş trendi tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı ve global olarak bankalardaki faiz arttımı kripto paralara oldukça olumsuz yansımış durumda. Bunun yanı sıra LUNA'nın çöküşü ve BNB'nin SEC tarafından soruşturulmaya başlanması da kripto para piyasalarında satış baskısı oluşturuyor. Bunun sonucu olarak en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'deki düşüş eğilimi sürüyor. Bitcoin fiyatındaki düşüş ile birlikte diğer kripto varlıkları da onu takip ediyor.

Bitcoin düşüş trendinden çıkamıyor

Bitcoin yaşanan son düşüş ile birlikte 25 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Son olarak 2020 yılının Aralık ayında bu seviyeleri gören Bitcoin, uzun zamandır süren düşüş trendini henüz kırabilmiş değil. Bitcoin'in 25 bin doları görmesi ile birlikte diğer kripto para birimleri de sert düşüşler yaşamayı sürdürüyor.

İmzalar atıldı: ABD'den kripto yasağı için kritik adım

Şu anda Bitcoin'in değeri 25 bin 600 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gece geç saatlerde ise lider kripto para birimi 25 bin 150 dolar seviyelerini gördü. Uzun zamandır yatırımcısının yüzünü güldürmeyen kripto paralarda artık ayı sezonunun geldiği ve uzun bir süre daha büyük yükselişlerin gelmeyeceği konuşulmaya başlanmış durumda.

Bitcoin'deki düşüş diğer kripto paraları da olumsuz etkilerken piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da değer kaybetmeye devam ediyor. İkinci en büyük kripto para son bir haftada yaklaşık olarak yüzde 30 değer kaybetti.

Tüm dünyadaki enflasyon krizi başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere ülkeleri faiz arttırımına itiyor. Faiz arttırımı ile birlikte kripto paraların gücü de dolara karşı düşme eğiliminde. FED önümüzdeki dönemde de faiz arttırımına devam etmeyi planlıyor. FED'den önümüzdeki 3 ayda 50'şer baz puanlık faiz arttırımınları bekleniyor. ABD'de Mayıs ayı sonunda enflasyon yüzde 8.6'ya ulaşmış durumda. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamları, yeni faiz kararlarını da tetikleyebilir.

Peki siz Bitcoin fiyatı ve yaşanan düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.