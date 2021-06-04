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Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü - Son Dakika

Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü

04.06.2021 09:47

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kripto para piyasalarını dalgalandırmaya devam ediyor. Hedefinde bu sefer Bitcoin'i koyan Musk, kişisel Twitter hasabı üzerinden paylaştığı kırık kalp emojisi ile 39 bin dolara yükselen Bitcoin'i 37 bin dolara kadar geriletti.

Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen milyarder iş adamı Elon Musk, Bitcoin yatırımcılarını üzdü. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.

2 BİN DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

İşte Elon Musk'ın o paylaşımı;

Elon Musk bir paylaşımıyla deprem etkisi yarattı! Milyonlarca Bitcoin yatırımcısı çöktü

BITCOIN'E KARŞI TAVIRLI

Musk, Bitcoin'e karşı olumsuz tavrını sürdürüyor. Sınırsız sayıda olan Dogecoin'e tutumu ise sürekli destekleyici nitelikte. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Sonrasında ise kripto para madencileriyle buluşup konsey kurulmasını kararlaştırmıştı.

Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü

Kripto paralar, Elon Musk, Twitter, Bitcoin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü - Son Dakika Ekonomi


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