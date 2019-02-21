Bitcoin’de hedef 14 bin dolar!
57 dakika önce
Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı 'Blockchain Economy İstanbul Summit', dün yapıldı.
Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı 'Blockchain Economy İstanbul
Summit', dün yapıldı. Zirveye, katılan Tom Lee ve Cal Evans gibi blockzincir dünyanın önde gelen isimlerinden çarpıcı tahmin geldi. (Jülide Yiğittürk GÜRDAMAR)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05
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