Son Dakika Haberleri: Bitcoin’de hedef 14 bin dolar!

Bitcoin’de hedef 14 bin dolar!

57 dakika önce

Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı 'Blockchain Economy İstanbul Summit', dün yapıldı.

Bitcoin’de hedef 14 bin dolar!, System.String[]
Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı 'Blockchain Economy İstanbul Summit', dün yapıldı. Zirveye, katılan Tom Lee ve Cal Evans gibi blockzincir dünyanın önde gelen isimlerinden çarpıcı tahmin geldi. (Jülide Yiğittürk GÜRDAMAR)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 

İstanbul, Ekonomi
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