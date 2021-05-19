Bitcoin'de ikinci sert düşüş dalgası - Son Dakika

Bitcoin'de ikinci sert düşüş dalgası

19.05.2021 19:01
Bitcoin'de ikinci sert düşüş dalgası, System.String[]

Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşlarda kripto para ile işlemleri yasaklamasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşlarda kripto para ile işlemleri yasaklamasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşandı. Bitcoin 30 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.Kripto para borsaları, önce Tesla ve uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar, sonra da Çin'in kripto paraları ödeme sistemlerinde kullanımıyla ilgili aldığı karar sonrası sert düşüş yaşadı.

Çin, finans ve ödeme kurumlarının kripto para birimi hizmetleri sağlamasını yasakladıktan sonra dijital paralarda satışlar arttı. Nisan ayı ortalarında 64 bin dolarlık rekor seviyelerde işlem gören Bitcoin, günlük yüzde 20'ye yakın kayıpla 30 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Haftalık değer kaybı ise yüzde 40'ların üzerine çıktı.

Bitcoin'in düşüşü, diğer kripto varlıklarını da vurdu. Ethereum, çarşamba günü yüzde 28'e varan bir düşüşle 2,426 dolara geriledi.

İşlem hacmi ve popülaritesi en yüksek olan kripto para birimlerinden biri olan bitcoin, Musk'tan gelen bir dizi Tweet'in baskısı altındaydı.

Çin'de finans kuruluşlarına kripto yasağı

Elon Musk'un ardından Çin'den gelen finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklanması kararı ikinci sert düşüşün nedenlerinden biri oldu.

Ulusal İnternet Finans Birliği, Çin Bankacılık Birliği ve Ödeme ve Takas Birliği'nden yapılan açıklamada, bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı belirtilmişti.

Son dönemde kripto para birimlerinin sert biçimde yükselip düştüğü ve spekülatif işlemlerin arttığı vurgulanan açıklamada, bu durumun bireylerin varlıklarının güvenliğini tehdit ettiği ve normal ekonomik-finansal işleyişe zarar verdiği ifade edilmişti.

Bitcoin'de Musk etkisi

Son zamanlarda kripto paralarla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Elon Musk, bir kullanıcının "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk'a yöneltilen nefret düşünüldüğünde, onu suçlayamam" yorumuna; "Kesinlikle" cevabını vermişti.

Tesla'nın elindeki bitcoinleri sattığı yönünde algılanan Tweet sonrası bitcoin fiyatları düşmeye başlamıştı. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Musk, "Konuyu netleştirmek gerekirse Tesla, bitcoin satmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Musk'ın Şubat ayında bitcoini ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından yükseliş yaşanmıştı. Ancak geçen hafta çevresel etkiyi gerekçe göstererek ödemelerde kullanılmayacağını açıklamasının ardından bitcoin kurunda sert düşüşler gerçekleşmişti.

Reuters/AA,JD

(c)

Bitcoin'de ikinci sert düşüş dalgası

Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto paralar, Bitcoin, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Bitcoin'de ikinci sert düşüş dalgası - Son Dakika


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