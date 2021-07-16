Çin; İç Moğolistan bölgesinde kripto para madenciliği faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamış ardından da Yunnan eyaletinde Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin yasadışı elektrik tüketimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Bitcoin değer kaybetmişti.
Kripto para piyasasının en önemli birimi olan Bitcoin'e ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey bir açıklama yaparak yeni bir platform kuracaklarını söyledi. Dorsey, bu platformdaki ana odaklarının Bitcoin olacağının altını çizdi.
Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini belirtti. Dorsey "Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" sözlerini söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle - Son Dakika Ekonomi