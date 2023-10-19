Bitcoin'de kritik dönem: 4. halving'de neler olacak?

Halving, Bitcoin'in arzının kontrollü bir şekilde kısıtlanarak madencilik ödüllerinin yarı yarıya azaltılması anlamına gelen teknik bir olay. 4 yılda bir gerçekleşen bu olay, yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası. Her 210,000 blokta bir halving gerçekleşir. Halving dönemleri, Bitcoin madencilerinin ödüllerindeki azalmayı dengelemek ve Bitcoin'in değerini artırmak için tasarlanmıştır.

BİR SONRAKİ HALVİNG NE ZAMAN?

Blokchain ağındaki ilk halving, 2012 yılında gerçekleşti. İkinci halving 2016'da, üçüncü ve en son halving de 2020 yılında yaşandı. Bir sonraki halving döneminin de 2024'te gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Halving dönemlerinde Bitcoin enflasyonunu kontrol etmek amacıyla blok ödülleri yarı yarıya düşürülüyor.

ÖDÜL NE OLACAK?

İlk başta blok ödülü 50 Bitcoin'di. İlk halving ile birlikte bu ödül 25 Bitcoin'e düşürüldü. İkinci halving'de ödül 12.5, üçüncüsünde 6.25 Bitcoin oldu. Dördüncü yarılanma ile blok ödülünün 3.125 BTC'ye düşmesi bekleniyor.

HALVİNG'İN AMACI NEDİR?

Halving döngüsü, Bitcoin'in sınırlı arzının korunmasına ve değerinin artmasına katkıda bulunur. Toplam Bitcoin miktarı 21 milyon adet olarak belirlenmiş, bu miktarın tümü piyasaya sürülmemiştir. Halen madenciler tarafından keşfedilmeyi bekleyen Bitcoin'ler vardır. Her halving döneminde madenci ödülleri yarıya indirilir. Bu, yeni Bitcoin arzının azalmasına ve talep karşısında bir kıtlık oluşmasına yol açar. Azalan arzın karşısında sabit veya artan talep durumunda, var olan Bitcoin'lerin değeri artar. Sonuç olarak halving mekanizması; Bitcoin'in dijital altın olarak değer kazanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

AĞIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜREÇ

Halving dönemi ile amaçlanan bir başka konu da madencilik sürecinin devam etmesini sağlamaktır. Madencilik, Bitcoin ağının güvenliği ve işleyişi için hayati öneme sahiptir. Madenciler, işlem doğrulama sürecini gerçekleştirerek ağın güvenliğini ve yeni Bitcoin'lerin piyasaya sürülmesini sağlar. Halving ile birlikte madencilere verilen ödül miktarı azalırken, Bitcoin ağına olan katılımın devam etmesi ve güvenliğin sağlanması önemlidir.

ETKİSİ NASIL OLUR?

Halving döneminde Bitcoin madencilik ödülleri yarıya indirilir. Yarılanma, Bitcoin arzının azalmasına ve tükenmenin daha da yaklaşmasına yol açar. Bitcoin madencileri daha az ödül alır. Bu durum, madencilerin daha fazla kaynak (elektrik, donanım, işgücü vb.) kullanarak daha az Bitcoin üretmeleri gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla madencilik faaliyetlerinin maliyetleri artar. Halving, madencilerin daha verimli çalışmalarını teşvik edebilir veya bazı madencilerin faaliyetlerini durdurmasına neden olabilir. Halving yatırımcılar için de büyük bir etki yaratır, çünkü ödüller düşerken Bitcoin'in fiyatı artar ve bu durum yüksek getiri potansiyeli barındırır.

HALVİNG SONRASI MADENCİLİK

Halving sonrası da madencilik faaliyetleri devam edecek. Madenciler, işlemleri onaylamak ve blok zincirini güvende tutmak için ödül almaya devam edecek, ancak tabii ki daha az miktarda Bitcoin kazanacaklar. Bu nedenle, halving sonrası madencilerin daha verimli çalışmaları ve maliyetlerini düşürmeleri gerekecek.