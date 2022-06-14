Bitcoin'de tarihi çöküş: Sonu LUNA gibi olabilir! - Son Dakika
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Bitcoin'de tarihi çöküş: Sonu LUNA gibi olabilir!

14.06.2022 01:41
Bitcoin'de tarihi çöküş: Sonu LUNA gibi olabilir!

Kripto para piyasasında yer alan coinlerin güncel değerleri giderek düşüyor. Bitcoin bile 2 yıl önceki seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda LUNA'nın pazardan silinmesinin ardından şimdi de Bitcoin çakılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri düşüşte olan BTC, 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi. Peki kripto para birimlerinin güncel değerleri ne kadar?

Bitcoin, tarihi çöküşün eşiğinde: 22 bin dolara kadar geriledi!

Bitcoin, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru en yüksek seviyesine ulaşarak 69 bin doları gördü. Fakat daha sonra durmak bilmeyen bir çöküşe girdi. Uzun bir süre boyunca 30 bin ila 40 bin dolar arasında durumunu korumuş olsa da şu anda birçok yatırımcıyı üzecek bir seviyeye geldi.

Bitcoin'de tarihi çöküş: Sonu LUNA gibi olabilir!

Anlık olarak BTC/USDT değerine baktığımızda 23 bin 300 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat çok kısa bir süre önce 22 bin 600 dolar seviyesine kadar gerileri. Bu, 7 ay öncesine kıyasladığımız zaman yüzde 60'dan büyük bir düşüşe denk geliyor. İşte kripto para birimlerinin güncel değerleri…

Kripto para piyasası dibi gördü: Çalışanlar tehlikede!

Kripto para birimlerinin güncel değerleri

BTC/USDT: 23 bin 200 dolar

ETH/BUSD: 1. 229 dolar

ADA/BUSD: 0.4650 dolar

SOL/BUSD: 27.79 dolar

XRP/BUSD: 0.3126 dolar

DOGE/BUSD: 0.05414 dolar

AVAX/BUSD: 15.70 dolar

SHIB/BUSD: 0.000000786 dolar

MATIC/BUSD: 0.430 dolar

DOT/BUSD: 6.92 dolar

FTT/BUSD: 24.94 dolar

LTC/BUSD: 43 dolar

XLM/BUSD: 0.1085 dolar

LINK/BUSD: 5.69 dolar

UNI/BUSD: 3.63 dolar

XMR/BUSD: 139.5 dolar

NEAR/BUSD: 3.393 dolar

ATOM/BUSD: 6.31 dolar

VET/BUSD: 0.02359 dolar

FLOW/BUSD: 1.54 dolar

MANA/BUSD: 0.8069 dolar

SAND/BUSD: 0.8406 dolar

THETA/BUSD: 1.007 dolar

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Bitcoin'de tarihi çöküş: Sonu LUNA gibi olabilir! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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