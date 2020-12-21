Bitcoin'de yeni zirve 24,161 dolar

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekor düzeylere yükseliyor. ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 626 artış ile 21 Aralık'ta 24,161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 448 milyar 840 milyon doları gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 2.95 artışla 23,893.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.17'yi buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 444.159 milyar dolara yükseldi.