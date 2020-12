Bitcoin'de yeni zirve 24,161 dolar

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle yeni rekor düzeylere yükseliyor. ABD'de yeni teşvik paketi hazırlıklarının yanında, kurumsal yatırımcıların da giderek artan ilgisiyle hız kazanan kripto para piyasalarındaki genel yükselişle, Bitcoin, 13 Mart tarihindeki en düşük 3,858 dolardan, yaklaşık yüzde 626 artış ile 21 Aralık'ta 24,161 dolarlık yeni tarihi rekor düzeyini, toplam hacim de 448 milyar 840 milyon doları gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde yüzde 2.95 artışla 23,893.68 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 25.17'yi buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 444.159 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 55 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim 671 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi 173 milyar dolara geriledi.Toplam 8,057 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,330 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 5.472.95 artışla 23,893.68 dolar,2. Ethereum yüzde 0,50 düşüşle 641.84 dolar,3.XRP yüzde 0.95 düşüşle 0.56 dolar,4.Tether yüzde 0.07 düşüşle 0.99 dolar,5.Litecoin yüzde 18.07 artışla0.93 düşüşle 116.03 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 16.56 artışla 363.62 dolar,7.Chainlink yüzde 1.79 artışla0.85 düşüşle 13.12 dolar,8.Cardano yüzde 1.17 artışla 0.16 dolar,9.Binance Coin yüzde 6.02 artışla 34.96 dolar,10.Polkadot yüzde 1.63 düşüşle 5.17 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Sonuç ve Değerlendirmeler" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Kripto para ve kripto paraların var olmasına imkan sağlayan teknoloji olan blokzincir teknolojisi her geçen gün gelişmekte olup bu kavramların gelecekte hayatımızın daha da çok içinde olacağı beklenen bir durumdur. "Bir para biriminin geçerliliği, insanların o para birimine verdiği değer ve kullanma eğilimine bağlı olarak değişmektedir. Kripto paraların devletlerin bastığı resmi para birimlerinde olduğu gibi finansal sistemin mekanizmaları tarafından kontrol edilmesi mümkün görünmemektedir. "Bu nedenle arz ve talep durumuna göre kripto paraların değerlerinde, diğer yatırım araçlarına kıyasla çok daha büyük ve hızlı dalgalanmaların olması doğaldır. Kripto paralara yatırım yapan yatırımcıları işte bu özellikleri nedeniyle normal finansal koşullardan daha fazla riskler beklemekte ve yatırımcıların çok kısa süre içerisinde çok fazla kazanma ihtimallerinin yanında neredeyse her şeylerini kaybetme ihtimalleri de ortaya çıkmaktadır."Ekonomik olarak bu tür risklere maruz kalma ihtimali bulunan yatırımcıların kripto para konusunda sermaye ve finans piyasalarındaki ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli derecede bilgilendirilmesi önemli bir zorunluluk olsa da kripto para teknolojisinin göreceli yeni bir teknoloji olması ve klasik finans sisteminden ayrı dinamikleri bulunması nedeniyle bu görev ilgili kurum ve kuruluşlarca tam anlamıyla yerine getirilememektedir. "Bunun temel sebebi kripto para konusunda tüm dünyada herkesçe kabul edilmiş ortak bir görüş olmaması ve neredeyse her devletin konuya kendi perspektifinden bakması nedeniyle küresel finansal piyasaların konuya beklenen hızda adapte olamamasıdır. Bir diğer deyişle klasik finans mekanizmaları kripto paranın gelişim hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır." (Grafik)