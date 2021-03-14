Bitcoin'de yeni zirve 61,683.86 dolar - Son Dakika

Bitcoin'de yeni zirve 61,683.86 dolar

14.03.2021 07:14
Bitcoin'de yeni zirve 61,683.86 dolar, System.String[]

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, Bitcoin 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gördü.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden  şirket sayısının da giderek artmasıyla, Bitcoin 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gördü. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin'in önceki zirvesi, 21 Şubat'ta gördüğü 58,330.57 dolardı.

Son 24 saat içinde 56,373.28 ve 61,683.86 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.00 artışla 61,315.00 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 24.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 141 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 9.59 artışla 1,805.79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 15.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 219.39 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 831 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına  yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden dokuz birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,375 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.1'ini Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 147 milyar dolar düzeyindeydi.ABD merkezli elit otel markası olan Kessler Collection, kripto para ödemelerini kabul edeceğini açıkladı.Cointelegraph'ın haberine göre otel zinciri, Bitcoin ödemelerini kabul etmek için kripto ödeme ağ geçidi hizmeti BitPay ile ortaklık kurdu.Kabul edilen diğer kriptolar arasında Ether (ETH) ve Dogecoin (DOGE) gelirken; USD Coin (USDC), Paxos Standard (PAX), Binance USD (BUSD) ve Gemini dollar (GUSD) isimli stablecoin'lere de destek veriliyor.Kessler Collection, sunduğu ürün ve hizmetler için kripto para ödemelerini mümkün kılmak üzere BitPay ile ortaklık yapan lüks markalar arasına katıldı.Kripto ödemelerini benimseyerek, dünyanın dört bir yanından gelen konukların üzerindeki "forex" yükünü azaltmaya yardımcı olacaklarını vurgulayan, Kessler Collection Finans Müdürü Fravy Collazo, "Bu gelişme, konaklama sektöründeki en yenilikçi konseptlerden biri. Kripto para biriminin kesinlikle kabul göreceğine inanıyorum ve BitPay ile ortaklığımız ödeme sürecinde daha fazla seçenek sunmamızı sağlıyor" dedi.Seyahat acentesi Travala'nın Şubat raporunda, şirketin en büyük aylık gelir kalemleri arasında yüzde 68 ile sanal para birimlerinin geldiği açıklandı. (Grafik - Tablo)


Bitcoin'de yeni zirve 61,683.86 dolar
Bitcoin'de yeni zirve 61,683.86 dolar

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de yeni zirve 61,683.86 dolar - Son Dakika Ekonomi


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