Bitcoin'de yeni zirve 64,863.10 dolar

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla 2.22 trilyon doların üzerine yükselen toplam piyasa hacmi bu düzeylerde tutundu.

Son 24 saat içinde 61,554.80 ve 64,863.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 1.09 düşüşle 63,164.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 10.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 177 milyar dolar düzeyine geriledi.