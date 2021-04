Bitcoin'de yeni zirve 64,863.10 dolar

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64,863.10 dolarlık yeni zirvesini gördü. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla 2.22 trilyon doların üzerine yükselen toplam piyasa hacmi bu düzeylerde tutundu.

Son 24 saat içinde 61,554.80 ve 64,863.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 1.09 düşüşle 63,164.64 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 10.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 177 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 4.57 artışla 2,468.84 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.96 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 284.41 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.95 düşüşle 548.39 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 36.77 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 84.58 milyar dolara geriledi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 220 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 44 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,233 kripto para biriminin işlem gördüğü 366 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 53'ünü Bitcoin, yüzde 12.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 225 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: Kripton para piyasası Coinbase'in halka arzını fiyatlarken yatırımcılar, Nasdaq'da listelenecek olan haberi yakından takip ediyor. Herhangi bir düzenleme yapılmamışken sadece kripto para odaklı çalışan bir şirketin devler arasında yer alması ise Bitcoin'e rekor üstüne rekor kırdırıyor. "Bugün gerçekleşecek olan halka arzın öncesinde ise referans fiyatlar açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Coinbase, hisse başına 250 dolardan işlem görecek. "En az 100 milyar dolar piyasa değeriyle çıkması beklenirken beklentinin altında kalan bu rakam henüz piyasada ilk anda negatif karşılanmasa da gün içerisinde kripto para fiyatlarının yakından takip edilmesinde yarar görülüyor. " Londra merkezli kripto para yöneticisi CoinShares, yeni bir XRP değişim fonu ürününün (ETP) piyasaya sürüldüğünü duyurdu. XRPL, 1.6 trilyon doların üzerinde toplam piyasa değeri ile dünyanın üçüncü büyük borsası olan Zürih merkezli SIX Swiss'te listelenecek. "Her birim, şu anda yaklaşık 68 dolar değerinde olan 40 XRP tokenini temsil edecek. XRP ETP'nin temel ücreti ise yıllık yüzde 1,5 olarak belirlendi. Bu yılın başlarında şirket, Bitcoin ve Ethereum tarafından desteklenen ETP'leri de tanıtmıştı. Ayrıca bu nisan ayında, Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi CoinShares de Litecoin için benzer bir ürün piyasaya sürdü."Ethereum Hark Fork'u Berlin 'in yarın gerçekleşmesi bekleniyor. Gas maliyetleri ve ölçeklendirme problemlerine Berlin'le çözüm aranacak. Beklenen Hard Fork güncellemeye doğru büyük bir adım olarak görülüyor."Yapılan araştırmalara göre, XRP'nin yoğun şekilde talep edildiği Asya 'da yatırımcılar dünya geneliyle kıyaslandığında farklı eğilimler gösteriyor. Asyalı kripto para yatırımcılarının hacmen zayıf olan kripto para birimlerine yöneldiği kaydedildi. Yatırımcılar, ağırlıklı olarak altcoin piyasasında işlem yapıyor. " Amerika Birleşik Devletleri havacılık ve savunma yüklenicisi Lockheed Martin , bir Silikon Vadisi dağıtılmış üretim platformu olan SyncFab ile İsviçre genelinde tedarikçi yeteneklerini düzene sokmak için anlaşma imzaladı. Bu durum, blockchain teknolojisi için bir başka somut kullanım örneği oluşturdu." (Grafik)