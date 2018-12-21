Son Dakika Haberleri: Bitcoin'deki Gerileme Kripto Madeciliği Sektörüne Zarar Veriyor"

Bitcoin'deki Gerileme Kripto Madeciliği Sektörüne Zarar Veriyor"

1 saat önce

– Blockchain hizmetleri veren Outlier Ventures Kurucusu ve Baş Teknoloji Yöneticisi Aron van Ammers, Bitcoin'in 4 bin dolar düzeylerine gerilemesinin küresel olarak kripto para birimleri madenciliği sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Bitcoin'deki Gerileme Kripto Madeciliği Sektörüne Zarar Veriyor
– Blockchain hizmetleri veren Outlier Ventures Kurucusu ve Baş Teknoloji Yöneticisi Aron van Ammers, Bitcoin'in 4 bin dolar düzeylerine gerilemesinin küresel olarak kripto para birimleri madenciliği sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Kripto para birimleri piyasalarında uzun süredir etkili olan düşüş eğiliminin etkisiyle kripto ve blockchain teknolojilerine olan ilginin azalması nedeniyle, kripto para birimleri madenciliği şirketi Bladetech, dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi oluşturma planlarını askıya aldığını duyurdu.

Kripto para birimleri borsası Bitmex'in araştırma kolu Bitmex Research de, yaptığı bir araştırma sonucunda dünya genelinde kripto madenciliği ekipmanı sağlayan Bitmain'in, ekipmanlarının çoğunu zararına sattığını ortaya koymuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:52 Kaynak: DHA

Ekonomi
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