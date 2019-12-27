Bitcoin direnç düzeyinin altında işlem görüyor - Son Dakika
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Bitcoin direnç düzeyinin altında işlem görüyor

6 saat önce

Çin ticaret anlaşması sonrası yatırımcıların risk iştahının artmasıyla kripto para birimi piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 7,224 dolara gerileyerek 7,250-7,270 dolar aralığındaki direnç düzeyinin altında işlem gördü.

Bitcoin direnç düzeyinin altında işlem görüyor, System.String[]

ABD-Çin ticaret anlaşması sonrası yatırımcıların risk iştahının artmasıyla kripto para birimi piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 7,224 dolara gerileyerek 7,250-7,270 dolar aralığındaki direnç düzeyinin altında işlem gördü.

Toplam 4,972 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.05 düşüşle 7,224 dolara gerileyerek, göstergelerin belirlediği 7,250-7,270 dolar aralığındaki direnç düzeyinin altında seyretti. Bitcoin, 130 milyar 952 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 68.7'sini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 52'si yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 16.34 ile 91'nci sıradaki Aidos Kuneen yükseldi.

Bitcoin'deki düşüşe rağmen altcoinlerdeki artışa paralel olarak en büyük 10'dan son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.30 ve yüzde 0.41 ile sırasıyla yalnızca Ethereum ve Binance Coin düştü.

Söz konusu dalgalı seyre rağmen piyasa hacmi son 24 saatte 190 milyar 387 milyon dolarla 190 milyar doların üzerinde işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 78 milyar 948 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.05

2.Ethereum yüzde 0.30

8.Binance Coin yüzde 0.41 düşerken

3.Ripple yüzde 0.36

4.Tether yüzde 0.53

5.Bitcoin Cash yüzde 2.86

6.Litecoin yüzde 0.83

7.EOS yüzde 2.23

9.Bitcoin SV yüzde 2.09

10.Tezos yüzde 1.09 yükseldi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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