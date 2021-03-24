Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı - Son Dakika
BBC

Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı

24.03.2021 12:27

Tesla CEO'su Elon Musk, artık şirketin ürettiği otomobillerin ABD'de kripto para birimi bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, artık şirketin ürettiği otomobillerin ABD'de kripto para birimi bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı.

Elon Musk, ABD dışındaki ülkelerde ise bu yılın sonlarında bitcoinle ödeme kabul edeceklerini duyurdu.

Tesla geçen ay, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul etmeye başlayabileceğini duyurmuştu.

Şirketin CEO'su Elon Musk, dün geceki Twitter mesajında "Artık bitcoinle bir Tesla alabilirsiniz" dedi ve ödemeleri kabul edebilmek için "dahili ve açık kaynaklı yazılım kullandıklarını" belirtti.





Açık kaynaklı yazılım

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin düğümlerini (node) doğrudan kendilerinin çalıştırdığını kaydetti.

"Düğümler", blok zincir terminolojisinde işlemleri doğrulamak ve kripto paranın iki kez kullanılmasını engellemek için bitcoin ağında kullanılan bilgisayarları ifade ediyor.





Tesla'nın geçen ay ABD Menkul ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunduğunu açıklamasından sonra kripto para bir günde yüzde 14 değer kazanmıştı.

Şirketin açıklamasında Tesla'nın yatırım politikalarını, "dijital varlıklar dahil alternatif rezerv varlıklarına yatırım yapılmasına izin verecek şekilde güncellediği" belirtilmiş ve bunun şirketin gelir kaynaklarını "çeşitlendirip asgariye çıkarılmasını sağlayacağı" kaydedilmişti.

Bitcoin şu anda 56 bin 189 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı
Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı
Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı

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Son Dakika Dünya Bitcoin: Elon Musk, Tesla otomobillerin artık kripto parayla satın alınabileceğini açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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