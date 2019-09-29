Bitcoin en yüksek hacimli para sıralamasında 29. oldu

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, dünyanın 29'uncu en yüksek hacimli para birimi oldu.

Bitcoin'in 2017 Aralık ayında rekor düzey, olan 20 bin dolar düzeyini görmesinin ardından kripto para birimlerine yönelik ilgi artmaya başlamıştı. Merkezi bir yönetime sahip olmayan, ancak çeşitli sektörlerden şirket ve kurumların kripto para ve blockchain projelerine katılımıyla oldukça yaygınlaşan Bitcoin kullanımı, şirket ve merkez bankalarını kendi dijital para birimlerin oluşturmak için teşvik etmişti.

Cypto Potato'da yer alan habere göre kripto para birimleri ilgisinin gün geçtikçe artmasıyla, Bitcoin dünyanın en iyi 29'uncu para birimi oldu. DTAP Capital kurucusu Dan Tapiero'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı grafikte Bitcoin'in Kolombiya pesosu ve İran riyalini geride bıraktığı görüldü. Tapiero, grafikle ilgili "Bitcoin artık makro çevrenin de bir parçası, bunun hakkında daha fazla tartışma olmamalı" yorumunu yaptı.

Buna rağmen piyasadaki karışık seyir devam ederken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 düşüşle 8,158 dolara geriledi ve 146 milyar 556 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.8'ini oluşturdu.

Bitcoin'deki söz konusu düşüşe paralel olarak CryptoDaily'de yer alan Sally Ho'nun günlük analizine göre, Bitcoin'de 7,712 dolar, 7,508 dolar ve 7,223 dolarda destek düzeyleri, 9,071 dolar, 9,651 dolar ve 10,097 dolarda da direnç düzeylerinin izlenmesi bekleniyor.

Toplam 2,904 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.08 ve yüzde 0.51 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Bitcoin Cash yükselirken, yüzde 2.59 ile de en çok Stellar düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 72'si değer kaybetti ve piyasadaki düşüşe yüzde 23.09 ile 75'inci sıradaki Lambda öncülük etti.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi 216 milyar 33 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 337 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.05

2. Ethereum yüzde 1.61

3.Ripple yüzde 0.88

6.Litecoin yüzde 1.91

7.EOS yüzde 1.66

8.Binance Coin yüzde 1.20

9.Bitcoin SV yüzde 0.90

10.Stellar yüzde 2.95 düşerken

4.Tether yüzde 0.08

5.Bitcoin Cash yüzde 0.51 yükseldi. (Grafik)