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ARKB, 87,5 milyon dolarlık rekor bir çıkışla kripto para piyasasındaki dalgalanmalara işaret ediyor.

Bitcoin ETF'lerinde Dalgalanmalar Sürüyor

Kısa bir süre önce Ark Invest tarafından yönetilen ve 21Shares iş birliğiyle sunulan ARKB fonu, 87,5 milyon dolarlık net çıkışla kuruluşundan bu yana en büyük çıkışını yaşadı. Bu durum, lider kripto para birimi Bitcoin fiyatlarındaki düşüşle aynı zamana denk geldi.

SoSoValue'nin verilerine bakıldığında ARKB'nin çıkışı, Grayscale'in GBTC fonunun aynı gün yaşadığı 81,9 milyon dolarlık çıkışı da geride bıraktı. Pazartesi günü de ilk defa net bir çıkış yaşayan ARKB'nin toplam net girişi ise 2,2 milyar dolar seviyesinde.

Bu büyük çıkışa karşısında BlackRock'ın IBIT fonu 150,5 milyon dolar ile en yüksek net girişi kaydetti. Fidelity'nin fonu da 44,8 milyon dolarlık bir artış ile takip etti. VanEck ve Bitwise gibi diğer spot Bitcoin ETF'leri de üç ile beş milyon dolar arasında girişlerle dikkat çekti. SoSoValue verilerine bakıldığında ABD'deki toplam 11 spot Bitcoin ETF'ine yaklaşık 39,47 milyon dolarlık net giriş oldu.

Bitcoin fiyatı da bu çıkışlarla paralel bir şekilde düşüş yaşadı. Haberin yazımı itibarıyla Bitcoin fiyatı 65.881 dolara düşerek son 24 saatte yüzde 1,4 azaldı. Bitcoin'in geçen hafta yüzde 6,6'nın üzerinde bir düşüş yaşadığı da belirtildi.

Bitcoin'in yaklaşan yarılanma olayına dair yorumlarda bulunan Keyrock APAC'ten Justin d'Anethan, bu ayın sonlarında gerçekleşecek yarılanmanın tarihsel olarak düşüşe neden olduğunu ancak bunu genellikle uzun vadeli bir yükseliş döngüsünün takip ettiğini belirtti.

Son olarak Morgan Creek Capital Management'ın CEO'su Mark Yusko ise CNBC'ye yaptığı açıklamada yarılanmanın Bitcoin'e yönelik ilgiyi artıracağını, yatırımcılar arasında bir FOMO (kaçırma korkusu) oluşturacağını ve bu durumun kripto para biriminin değerini yıl sonuna kadar 150.000 dolara çıkarabileceğini öngördü.