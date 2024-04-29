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Bitcoin'in dördüncü yarılanma olayı, hash fiyatının hiç görülmemiş seviyelere düşmesine neden oldu. Madencilerin günlük kazançları, blok başına düşen ödül ve Bitcoin değerinin 63.000 doların altına sarkmasıyla sarsıldı. Bu tarihi düşüş, madencilik sektöründe yeni stratejilerin belirlenmesini zorunlu kılıyor.

Bitcoin Madencilik Gelirlerinde Derin Çöküş Sinyali

Bitcoin'in "hash fiyatı", 20 Nisan'da gerçekleşen dördüncü yarılanma etkinliğinin ardından tarihin en düşük seviyesine indi. Bitcoin madenciliği için ödeme gücünü belirten bu metrik, madencilik firması Luxor tarafından tanımlanırken madencilerin günlük kazanç beklentisini ifade ediyor.

20 Nisan'daki yarılanma ile birlikte, her blok için verilen Bitcoin ödülü 6,25'ten 3,125 BTC'ye düşmüştü. Bu değişiklik ve Bitcoin fiyatlarının 63.000 dolarının altına gerilemesi, hash oranının sabit kalmış olmasına rağmen, hash fiyatının PH/s başına günlük 50 doların altına düşmesine yol açtı. Bu durum, PH/s başına günlük 0,05 dolar olarak ifade ediliyor ve madencilerin kazancını gösteriyor.

Bir önceki en düşük rekor Kasım 2022'de, Bitcoin'in 16.000 dolar civarında işlem gördüğü bir dönemde kaydedilmişti ve o zaman hash fiyatı günlük 55 PH/s (günlük TH/s başına 0,055 dolar) olarak kayıtlara geçmişti. Şu anki düşüş oranının, Kasım 2022 döneminden yüzde 10 daha az olduğu görülüyor. Madencilik gelirlerindeki bu düşüş, sektörde önemli değişikliklere işaret ediyor ve madenciler için yeni stratejiler geliştirme ihtiyacını ortaya koyuyor.