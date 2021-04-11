Bitcoin'i nasıl bilirsiniz? - Son Dakika

Bitcoin'i nasıl bilirsiniz?

11.04.2021 07:27
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Büyük bir patlama yaparak dünya piyasalarına damga vuran Bitcoin, altı ayda değerini 10 bin dolardan 55 bin dolara yükselterek ülkemizde de oldukça popüler olmayı başardı.

Büyük bir patlama yaparak dünya piyasalarına damga vuran Bitcoin, altı ayda değerini 10 bin dolardan 55 bin dolara yükselterek ülkemizde de oldukça popüler olmayı başardı. NG Araştırma'nın konu hakkında yaptığı anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 93'ü Bitcoin'i duyduğunu söylüyor. Bu oran yüksek olsa da araştırmaya göre katılımcılar Bitcoin hakkında doğru bilgiye sahip değil. 10 kişiden yalnızca 2'si Bitcoin aldığını, 8 kişiyse güven duymadığı için yatırım yapmadığını ifade ediyor. Güvensizliğin temel sebebi de aslında Bitcoin dediğimizde bahsedilen dijital paranın ne olduğunu tam olarak açıklayamayışımız.

Bizde çevremizdekilere "Bitcoin nedir" diye sorduk. Bitci.com'un CEO'su Onur Altan Tan da verilen cevapları yorumladı ve aslında ne olduğunu örneklerle açıkladı...

HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

"DEĞERİ ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Metin Uğur Ateş: Anlatılamayacak kadar geç kalındı artık.

Ferda Tuğran: Duydum ama tam olarak nedir bilmiyorum.

Taha Asıl: Dijital para, izi sürülemez. Geçen sene 8 bin dolardı, şimdi yetişilemiyor.

Burak Öztürk: Beş sene önce alsaydık şimdi zengindik. Değeri acayip hızlı yükseliyor.

Altan Tan açıklıyor: Bu sene Bitcoin'in yükselmesinin sebebi büyük kurumsal firmalar. Milyar dolar yatırım yaptılar. Teknolojik olduğu için değil, değerini daha iyi koruyacağı için... Çünkü Bitcoin sınırlı. Toplamda piyasaya çıkabilecek Bitcoin adedi 21 milyon. Bugüne dek 18 milyon 600 bin adedi dolaşıma girdi. Bu rakamın 21 milyona ulaşması 2145'te olacak. Dört senede bir madencilerin işini zorlaştıran bir algoritma var ve bu yüzden piyasaya çıkacak Bitcoin miktarı azalıyor.

"YENİ BORSA"

Gökmen Çakır: Hiçbir millete veya devlete ait olmayan bir para birimi. Yeni borsa, yeni maden.

Hatun Kösnül: Elektronik para birimi. Hükümetlerden bağımsız hareket etmesi avantaj, vergisi olmaması da.

Mustafa Oğuz: Elimizin değmediği para.

Mehmet Uzel: Kolay zenginlik...

Altan Tan açıklıyor: Bitcoin'i değerli kılan nedenlerden biri merkezinin olmayışı. Herhangi bir banka, şirket ya da devlet, kontağı kapatıp Bitcoin'i durduramaz. Mümkün değil.

"ÇAKILMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Zeliha Günal: Paran varsa kazançlı.

Aslıhan Lodi: Çok çeşidi olan sanal bir yatırım aracı. Hızlı kazandırıyor ama çakılma ihtimalleri yüksek.

Ahmet Ersöz: Dijital para.

Fatma Buyruk: Yok duymadım ben bahsettiğiniz gibi bir şey ama benim çocuklar biliyordur kesin.

Nabi Kaynak: Zamanında almadığım, aldığımdaysa değeri düşen, elle tutulamayan mevduat.

Murat Gökçe: Kazıcı olmak, maden çıkarmak lazım. Asıl parayı onlar kazanıyor ama ona da çok elektrik faturası gelir.

Altan Tan açıklıyor: Özel cihaz (ASIC) ve ekran kartlarıyla bir yazılım kullanarak işlem yapılıyor. Madenciler de bu cihazların kurulumunu, ayarlarını ve yazılımını denetleyen yatırımcılar aslında. En büyük iki problemden biri çok fazla ısı ortaya çıkıyor ve sistemlerin soğutulması gerekiyor. Diğeriyse çok fazla elektriğe ihtiyaç duyuyor.

"PARAYMIŞ..."

Celal Kaynak: Altın, gümüş, sikke ve kağıt gibi para evriminin son hali. Programlar yardımıyla kazısı yapılan para türü.

Baran Köysüren: Paraymış, yeni para. Artık hep dijital olacakmış paralar.

Altan Tan açıklıyor: Aslında paranın gelişimine baktığımızda Lidyalıların takas sisteminden paraya geçişi gibi. Şu an siz paranızı görüyor musunuz? Para şu anda da dijital. Sadece kağıda da basabiliyoruz ve arkasında bir garantörü var. Şimdi bundan daha dijital bir sisteme geçmek çok zor değil.

"KARA PARA AKLAMA YOLU"

Hanife Selçuk: Reklamlarda görmüştüm ama tam olarak bilmiyorum.

Taner Mardin: Ben anlamıyorum, Bitcoin mitcoin. Elle tutuyorsam, cebime giriyorsa tamam, yoksa yok.

Tülay Sırma: Kumar.

Karolin Özkarayan: Kumar.

Nalan Malkoç: Sanal para.

Selim Süren: Dijital para diyorlar, alıyormuşsun, borsa gibi takip ediyormuşsun. Nereden alınıyor, bilmiyorum. Ben almam gerçi.

Kamile Özgül: Kolay para kazanmanın yolu.

Caner Avcı: Kara para aklama yolu.

Fidan Tanrıseven: Yeni kara para aklama yöntemi.

Metin Taşdöven: Kontrol eden yok, transfer kolay, vergisi yok. Kara para böyle aklanıyor.

Altan Tan açıklıyor: Diğer paralarla da kara para aklanabiliyor. Devletler bunun önüne geçebiliyor. Yani engellenebilir.

DOĞRUSU NEDİR?

BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ BİR MUHASEBE DEFTERİDİR!

Bitcoin nedir Altan Bey?

Kısaca dijital bir varlıktır. Bitcoin'in ne olduğunu anlamadan önce asıl anlaşılması gereken 'blok zincir' (blockchain) teknolojisidir. Blok zincir teknolojisi bir muhasebe defteridir. Bu defterin ilk sayfasına defterin içinde neyin kaydını tutacağınızı, bundan kaç adet olduğunu, ne şekilde kullanabileceğini yazıyorsunuz ve sayfayı çeviriyorsunuz, oraya da transferleri yazıyorsunuz (benden sana geldi, senden bana geldi, şu kadar adet gibi). Bu defterin içindeki her bir sayfa bir blok. Arka arkaya geldikleri zaman zincir oluyor. Bu her sayfanın yani blokun arasındaki şifreleme, dünya üzerindeki binlerce bilgisayar tarafından algoritmalarla yapılıyor. Zinciri oluşturan bloklar arasındaki şifreler o kadar güçlü ki siz geriye dönüp bir şeyleri değiştirmek istediğinizde aradaki tüm şifreleri kırarak gitmeniz lazım. Bu sayfalar yüz binlere geldiyse, bunu nasıl başarabilirsiniz? Bundan dolayı bu teknolojinin güvenliği ve geriye dönük verilerin değiştirilememesi Bitcoin'i değerli kılıyor.

Sanal bir varlık bu ve talep edilmesi konusunda soru işareti oluyor akılda...

Algoritma dediğimiz, bilgisayarların yaptığı şifreleme işlemini anlamak lazım. Bilgisayar gücüyle kazı yapan madenciler, arka arkaya blok zincirleri oluşturuyor. Karşılığında Bitcoin'le ödüllendiriliyorlar. Kazma kürekle de kazı yapabilirim, kurduğum sistemle de... Kazma kürekle insan gücü, bu sistemdeyse 'know how' (bilgi birikimi) bir güç harcıyorsunuz.

Bitcoin'i nasıl bilirsiniz?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bitcoin'i nasıl bilirsiniz? - Son Dakika Magazin


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