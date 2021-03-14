Bitcoin ilk kez 60.000 doları aştı - Son Dakika
BBC

Bitcoin ilk kez 60.000 doları aştı

14.03.2021 13:17
Bitcoin ilk kez 60.000 doları aştı, System.String[]

Dijital para birimi Bitcoin, rekor kıran çıkışını sürdürerek, ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.

Dijital para birimi Bitcoin, rekor kıran çıkışını sürdürerek, ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in değeri, bazı büyük şirketler tarafından yapılacak ödemelerde kabul edilmeye başlanmasıyla birlikte 2020 sonlarından bu yana üçe katlanmış durumda.

Ancak bazı analistler, Bitcoin'in değerini 60 bin doların üzerine taşıyan bu son yükselişin kısmen ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bitcoin'in toplam piyasa değeri geçen ay 1 trilyon doları aştı.

Bununla birlikte, geçmişte Bitcoin fiyatlarında sert dalgalanmaların olduğu ve ilk kez oluşturulduğu 2009 yılından bu yana zaman zaman sert inişlerin yaşandığı da görülüyor.

Bitcoin'in değerinde son dönemde gelen hızlı yükselişte büyük şirketlerin aldığı kararlar etkili oluyor.

Elon Musk, Şubat ayında yaptığı açıklamada elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve ileride bu kripto para biriminin otomobil satın alımlarında kabul edeceğini açıkladı.

Mastercard, bazı kripto para birimlerini ödemelerde kabul etmeyi planladığını açıklarken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock de Bitcoin'i nasıl kullanabileceğine dair yöntemler araştırdığını duyurdu.

Covid-19 salgını, Bitcoin'in fiyat artışında da rol oynadı. Birçok tüketici, alışverişlerini internetten yapmaya ve fiziksel para ile banknot kullanımını azaltmaya başladı.

Ancak Bitcoin'in bir para birimi olmadığı ve manipülasyonlara açık spekülatif bir yatırım aracı olduğuna dair eleştiriler de yapılıyor.

Ayrıca Bitcoin üretimi için çok büyük miktarlarda enerji tüketiminin yapılması nedeniyle bu dijital paranın çevreye etkileri de sıklıkla gündeme getirilen bir diğer kaygı unsuru.

Bitcoin ilk kez 60.000 doları aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Otomobil, Bitcoin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bitcoin ilk kez 60.000 doları aştı - Son Dakika Dünya

BBC

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