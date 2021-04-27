Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi

Kripto para piyasalarındaki toplam hacim yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükselirken, hacmin yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Böylece, Bitcoin'in toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin 54,000 doları da aştıktan sonra, 53,000 doların üzerinde tutundu.