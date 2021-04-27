Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi - Son Dakika

Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi

27.04.2021 07:58
Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi, System.String[]

Kripto para piyasalarındaki toplam hacim yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükselirken, hacmin yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu.

Kripto para piyasalarındaki toplam hacim yeniden 2.0 trilyon doların üzerine yükselirken, hacmin yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de  Ethereum oluşturuyordu. Böylece, Bitcoin'in toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle gelen alımlarla, Bitcoin 54,000 doları da aştıktan sonra, 53,000 doların üzerinde tutundu.

CoinDesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, kripto varlıklara en uzak duran bankalar arasında sayılan JPMorgan Chase'in kuracağı bitcoin fonuna, saklama sağlayıcısı olarak, kurumsal bitcoin platformu NYDIG hizmet verecek.JPMorgan'ın bu adımı, Pantera Capital ve Galaxy Digital gibi kripto endüstrisinde faaliyet gösteren kuruluşların uyguladıkları ücretlendirme politikalarından "bir kırılma noktası" olarak gösteriliyor. Habere göre, bankanın bu hizmeti alacak müşteriler, kendilerine hiç dokunmadan, Bitcoin satın almalarına ve elektronik cüzdanlarında tutmalarının önünü açacak. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, akredite varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin ile ilgili en az bir fona erişim sunmaya başlayan ilk büyük ABD bankası oldu.CNBC'nin Mart ayında yayınladığı bankanın iç haberleşme notuna dayandırılan haberine göre, Morgan Stanley, servet yönetimi birimi aracılığıyla, gelişmekte olan bir yatırım yapılabilir varlıkların arasında kripto para birimlerinin de olabileceğini gösteren bir not yayınladı.Nota göre, Morgan Stanley'in, şirketin elinde bulunan varlıklarında en az 2 milyon dolarlık varlığa sahip "agresif risk toleransı" olan kişiler için hizmet sunmayı düşündüğünü belirten bir dahili nota atıfta bulunuldu. Buna göre, söz konusu iki fonu içeren hizmet Galaxy Digital, üçüncüsü FS Investments ve NYDIG üzerinden verilecek.Son 24 saat içinde 52,117.91 ve 54,288.00 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.81 artışla 52,264.21 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.11 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 22 milyar dolar artışla 998.07 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.59 artışla 2,504.25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 18.95 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 288.73 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin ise son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 528.33 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 8.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 80.86 milyar dolara geriledi.Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 10 milyar dolar artışla 2.04 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon dolar sınırın üzerine çıktı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.Toplam 9,457 kripto para biriminin işlem gördüğü 368 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 49.8'ini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de  Ethereum oluşturuyordu. Böylece, Bitcoin'in toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 171 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)


Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'in payı yüzde 50'nin altına geriledi - Son Dakika Ekonomi


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