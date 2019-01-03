Son Dakika Haberleri: Bitcoin'in Rekor Düzeyine Çıkacağı Öngörüleri Gerçekleşmedi

Bitcoin'in Rekor Düzeyine Çıkacağı Öngörüleri Gerçekleşmedi

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, yeni yıla 3,800 dolar düzeylerinde başlarken, Bitcoin'in 2018 yılında yeni rekor düzeylerine ulaşacağına ilişkin yapılan öngörülerin hiçbiri gerçekleşmedi.

Bitcoin'in Rekor Düzeyine Çıkacağı Öngörüleri Gerçekleşmedi, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, yeni yıla 3,800 dolar düzeylerinde başlarken, Bitcoin'in 2018 yılında yeni rekor düzeylerine ulaşacağına ilişkin yapılan öngörülerin hiçbiri gerçekleşmedi.  

Aralık 2017'de Bitcoin fiyatının 20 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından Bitcoin başta olmak üzere, kripto para birimleri kapsamında yıl boyunca çeşitli öngörüler yapılmıştı. Söz konusu öngörüler kapsamında;

Piyasa analiz şirketi Fundstrat Global otak kurucusu Tom Lee, 2018 Nisan ayında CNBC'ye yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının yılsonuna kadar 25 bin dolar düzeyine yükseleceğini söylemiş ve "Bitcoin'in çok iyi bir risk kazanç oranı olduğunu ve fiyatının yılsonuna kadar 25 bin dolara yükseleceğini düşünüyoruz" demişti. Nisan 2018'de 7 bin 500 düzeylerinde hareket eden Bitcoin fiyatındaki düşüşün, vergi gününün yaklaşması sebebiyle Bitcoin yatırımlarını satan ABD'li yatırımcılar sebebiyle oluştuğunu söyleyen Lee, sonrasında öngörüsünü revize ederek "aktif cüzdan adresleri, hesap başı kullanım ve tedariği destekleyen faktörler" ile Bitcoin fiyatının yılsonuna kadar 13 bin 800 ile 14 bin 800 dolar düzeylerine yükseleceğini belirtmişti.

Danimarka merkezli Saxo Bank analisti Kay Van-Petersen, kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesiyle Bitcoin fiyatının 2018'in sonunda 100 bin dolar yükseleceğini söylemişti.

Van-Petersen'ın öngörüsüne yakın olarak kripto para birimleri şirketi Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, Bitcoin'in yılsonuna kadar 40 bin dolara, piyasanın en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi Ethereum'un da 1,500 dolara çıkacağını öngörmüştü.

Bitcoin fiyatının 5,800 dolar olduğu bir dönemde kripto para birimi borsası BitMEX'den yapılan bir öngörüde Bitcoin fiyatının 2018 sonunda 50 bin dolara yükselmesi bekleniyordu.

Bitcoin fiyatının yükseleceği öngörülerinin yanında gündemde bazı olumsuz beklentiler de yer alırken, varlık yönetimi şirketi Vanguard Baş ekonomisti Joe Davis, Bitcoin'in herhangi bir "ekonomik temele" dayanmaması sebebiyle fiyatının yılsonunda sıfıra ineceğini söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:46 Kaynak: DHA

Ekonomi
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