Bitcoin'in Yaratıcısı Olduğunu İddia Eden Craig Wright'ın Varlıkları Donduruldu - Son Dakika
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Kripto

Bitcoin'in Yaratıcısı Olduğunu İddia Eden Craig Wright'ın Varlıkları Donduruldu

Birleşik Krallık mahkemesi, Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright'ın 6 milyon sterlin değerindeki varlıklarını dondurma kararı verdi. Bu karar, Wright'ın mahkeme masraflarından kaçınma ihtimaline karşı alındı. Mahkeme kararı, Wright'ın Bitcoin Blockchain ağının mucidi Satoshi Nakamoto olmadığına dair bir kararın ardından gerçekleşti.

29.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:21
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Birleşik Krallık'ta bir yargıç, Bitcoin Blockchain ağının yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright'a yönelik tartışmalı bir kararla, 6 milyon sterlin değerindeki mal varlığının dondurulmasına hükmetti.

Craig Wright'ın Varlıklarına El Konuldu

Birleşik Krallık mahkemesi, Bitcoin'in yaratıcısı olduğunu iddia eden Craig Wright'ın 6 milyon sterlin (yaklaşık 7,6 milyon dolar) değerindeki varlıklarını dondurma kararı verdi. Bu adım, Wright'ın mahkeme masraflarından kaçınma ihtimaline karşı alındı. Wright, daha önce kendisine ait bazı varlıkları İngiltere dışına çıkarmıştı.

Mahkeme kararı, Wright'ın Bitcoin Blockchain ağının mucidi Satoshi Nakamoto olmadığına dair bir kararın ardından, Londra merkezli bir şirketin hisselerini Singapur'daki bir firmaya devretmesi üzerine gerçekleşti.

Yargıç James Mellor, Crypto Open Patent Alliance (COPA) tarafından yapılan başvuruya dayanarak, Wright'ın mahkeme sürecindeki yenilgisinin mali sonuçlarından kaçma çabası içinde olduğuna dair ciddi endişeleri olduğunu belirtti. COPA'nın mahkeme masrafları toplamının 8.471.225 dolar (6.703.747,91 sterlin) olduğu ve bu masrafların karşılanması için dünya çapında dondurma emri verilmesini talep ettiği belirtildi.

Mellor, maliyetlerle ilgili detaylı bir değerlendirme yapmadığını ancak COPA'nın (ve geliştiricilerin) davayı kazandığına ve masrafları için bir kararın kuvvetle muhtemel olduğuna dikkat çekti.

Avustralyalı bilgisayar bilimcisi olan Wright, Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ederek, Bitcoin Blockchain ağıyla ilgili çeşitli telif hakkı taleplerinde bulunmuştu. Örneğin Wright, 2021 Ocak ayında iki web sitesine Bitcoin teknik incelemesini kaldırmalarını talep etmişti.

COPA, 2021 Nisan'ında, Wright'ın Satoshi Nakamoto olduğu ve dolayısıyla Bitcoin üzerinde telif hakkına sahip olduğu iddialarına karşı dava açmıştı. Martti Malmi ve diğer erken dönem Bitcoin geliştiricilerinin ifadeleri de dahil olmak üzere, Yargıç Mellor bu yılın Mart ayında, Wright'ın Nakamoto olmadığını gösteren kesin kanıtlar olduğuna hükmetmişti.

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SON DAKİKA: Bitcoin'in Yaratıcısı Olduğunu İddia Eden Craig Wright'ın Varlıkları Donduruldu - Son Dakika
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