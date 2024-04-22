Bitcoin Yarılanması ve Runes Etkisiyle Piyasalarda Dalgalanma - Son Dakika
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Bitcoin Yarılanması ve Runes Etkisiyle Piyasalarda Dalgalanma

Bitcoin'deki son yarılanma ve Runes protokolünün piyasaya sürülmesi, işlem ücretlerinde büyük bir artışa neden oldu. Bitcoin için ödenen ortalama işlem ücreti yarılanma gününde 128.45 dolar ile tarihi bir zirve yaptı ve 21 Nisan'da 34.8 dolara düştü. Bu durum, yeni bir token standardı olan Runes protokolünün piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi. Bitcoin fiyatı ise bu dönemde yüzde 0,9 oranında artışla 65.700 dolar seviyesinde işlem gördü.

22.04.2024 09:55  Güncelleme: 10:00
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Bitcoin'deki son yarılanma ve Runes protokolünün piyasaya sürülmesi, işlem ücretlerinde olağanüstü bir yükselişe neden oldu. Rekor kıran bu ücretler, kısa süre sonra büyük bir düşüşle 34.8 dolara kadar geriledi.

Bitcoin Yarılanması ve Runes Etkisiyle Piyasalarda Dalgalanma

Bitcoin'deki işlem maliyetleri, ağın dördüncü yarılanma olayının ardından tarihi zirveye ulaşmasının bir gün sonrasında düşüşe geçti. YCharts tarafından sağlanan bilgilere göre, Bitcoin için ödenen ortalama işlem ücreti yarılanma gününde 128.45 dolar ile en yüksek seviyeyi gördü ve 21 Nisan'da bu rakam 34.8 dolara geriledi. Bu ücretler, bir Bitcoin işleminin madenciler tarafından işlenmesi karşılığında ödenen ortalama dolar miktarını ifade ediyor.

20 Nisan'da, Bitcoin ağının toplam işlem ücretleri bir önceki güne kıyasla 7,7 milyon dolardan 81 milyon dolara fırladı. Ertesi gün için kaydedilen toplam ücret ise 22.37 milyon dolar olarak belirlendi. İşlem ücretlerindeki bu sıçrama, Casey Rodarmor tarafından geliştirilen ve BRC-20 token standartlarına benzer yeni bir token standardı olan Runes protokolünün piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi.

Son olarak, 20 Nisan'da ViaBTC madencilik havuzunun işlemiş olduğu yarılanma bloğu, verilere göre temel olarak 3,13 BTC (199.579 dolar) ödül aldı ve bu bloğa dahil edilen 3.050 işlem için toplam 37,6256 BTC (2.399.135 dolar) ek ücret ödendi. Bitcoin fiyatı ise bu dönemde yüzde 0,9 oranında artışla 65.700 dolar seviyesinde işlem gördü.

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SON DAKİKA: Bitcoin Yarılanması ve Runes Etkisiyle Piyasalarda Dalgalanma - Son Dakika
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