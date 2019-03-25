Bitcoin işlemlerinin yüzde 95'i sahte

Bitwise, günlük 6 milyar dolar olarak duyurulan Bitcoin işlem hacminin gerçekte sadece 273 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bitwise, günlük 6 milyar dolar olarak duyurulan Bitcoin işlem hacminin gerçekte sadece 273 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

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