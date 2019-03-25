Son Dakika Haberleri: Bitcoin işlemlerinin yüzde 95'i sahte

Bitcoin işlemlerinin yüzde 95'i sahte

59 dakika önce

Bitwise, günlük 6 milyar dolar olarak duyurulan Bitcoin işlem hacminin gerçekte sadece 273 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bitcoin işlemlerinin yüzde 95'i sahte, System.String[]
Bitwise, günlük 6 milyar dolar olarak duyurulan Bitcoin işlem hacminin gerçekte sadece 273 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:15 

Ekonomi
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