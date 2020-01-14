Bitcoin Kasım'dan bu yana ilk kez 8,500 dolarda

Küresel ticari risklerin ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla azalması beklentisinin yanında, Çin Merkez Bankası'nın dijital para biriminin "üst düzey" çalışmalarını tamamladığı açıklamalarıyla desteklenen kripto para birimi piyasalarında, Bitcoin 8,546 doları gördükten sonra, 8,500 dolara çekildi.

Washington ve Pekin'in ticaret anlaşması birinci kaleminin resmileşmesi öncesi, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i "döviz manipülatörü" listesinden çıkarması, yatırımcı güvenini artırdı. Bunun yanında PBoC, resmi WeChat hesabı üzerinden merkez bankasının kendi kripto para birimine yönelik yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Banka açıklamasında, dijital para biriminin "üst düzey" tasarım, teknoloji standardı, işlevsellik araştırmaları ve alt sistem denemelerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, bankanın "dijital para birimine yönelik sağlam çalışmalarına devam edeceği ve küresel dijital para birimleri girişimlerinin yakından takip edileceği" vurgulandı.

Bunun yanında, Fundstrat kurucusu Tom Lee, Bitcoin'in 2020 sonuna kadar yüzde 100 büyüme potansiyeli olduğunu öngördü. Lee, Mayıs ayında yapılacak olan Bitcoin çatallanmasının, Bitcoin değerinde gözle görülür bir rol oynayacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelere paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 8,546 dolarla Kasım ayından bu yana ilk kez 8,500 doların üzerine yükselirken, son 24 saatte yüzde 4.52 artışla 8,500 dolara yükseldi ve 154 milyar 361 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.2'sini oluşturdu.

Toplam 5,301 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82'si yükselirken, yüzde 47.14 ile en çok 85'inci sıradaki BlockStamp yükseldi. Geçen hafta Craig Wright'ın Bitcoin'in kurucucu Satoshi Nakamoto olduğuna ilişkin sunduğu yeni kanıtlarla yükselen Bitcoin SV son 24 saatte yüzde 24.98 ile en büyük 10'daki artışa öncülük ederken, yüzde 0.52 ile de yalnızca Tether düştü.

Altcoinlerde görülen artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.1 artışla 226 milyar 471 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki işlem hacmi de geçen hafta 100 milyar doların üzerini gördükten sonra, 96 milyar 457 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.52

3.Ripple yüzde 2.33

4.Bitcoin Cash yüzde 6.56

6.Bitcoin SV yüzde 24.98

7.Litecoin yüzde 7.15

8.EOS yüzde 5.26

9.Binance Coin yüzde 2.78

10.Monero yüzde 4.95 artarken,

5.Tether yüzde 0.52 düştü.