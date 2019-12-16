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Bitcoin kullanıcıları kayıp 135 milyon doların peşinde: 'İş insanının mezarı otopsi için açılsın'
6 saat önce
Bitcoin kullanıcıları paralarının peşinde: 135 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in bulunması için vefat eden dijital platform kurucusunun mezarı açılıp otopsi yapılacak
Kanada'da sanal para Bitcoin ticareti yapan platform kurucusunun dev serveti ile birlikte aniden vefat etmesi zarara uğrayan kullanıcılarının paralarının peşine düşmesine neden oldu.
QuadrigaCX adlı dijital sanal para platformunun kurucusu Gerald Cotten'un Aralık 2018'de şüpheli ölümü ve beraberinde 135 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in ortadan kaybolması platforma üye 115 bin kullanıcının mahkemeden mezarın açılarak naaş üzerinde ölüm sonrası otopsisi yapılmasını talep etmesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:52
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