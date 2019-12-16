Bitcoin kullanıcıları kayıp 135 milyon doların peşinde: 'İş insanının mezarı otopsi için açılsın'

Kanada'da sanal para Bitcoin ticareti yapan platform kurucusunun dev serveti ile birlikte aniden vefat etmesi zarara uğrayan kullanıcılarının paralarının peşine düşmesine neden oldu.



QuadrigaCX adlı dijital sanal para platformunun kurucusu Gerald Cotten'un Aralık 2018'de şüpheli ölümü ve beraberinde 135 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in ortadan kaybolması platforma üye 115 bin kullanıcının mahkemeden mezarın açılarak naaş üzerinde ölüm sonrası otopsisi yapılmasını talep etmesine neden oldu.