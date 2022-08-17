Bitcoin madencilerinin kaybı açıklandı! 1 milyar dolardan fazla

Geçtiğimiz aylarda kripto paralarda yaşanan çöküşün bilançosu belli olmaya başladı. En büyük üç Bitcoin madenciliği şirketinin yaz döneminde 1 milyar dolardan daha fazla para kaybettiği ortaya çıktı. Bu kaybın başlıca kripto paralardaki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı.

Bitcoin madencileri 1,4 milyar dolar kayıp bildirdi

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre, ABD'nin en büyük üç madencilik firmasının finansal raporları iç açıcı değil. Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain isimli şirketlerin toplamda 1,4 milyar dolar kayıp yaşadığı bildirildi.

Bu üç madencilik firmasının içinde en çok para kaybeden 862 milyon dolar ile Core Scientific oldu. Hemen arkasında ise 366 milyon dolar kayıpla Riot Blockchain ve 192 milyon dolar ile Marathon Digital Holdings boy gösterdi. Şirketlerin bu kadar fazla zarar etmesi ise Bitcoin yatırımcılarını tedirgin etmeye başladı.

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Geçtiğimiz çeyreğe ait şirket borçlarını ödemek isteyen firmalar, maliyetleri karşılamak için ürettiklerinden daha fazla Bitcoin sattı. Arcane Crypto analisti Jaranc Mellerud'a göre 3900 Bitcoin üreten firmalar, 14 bin 600 adet kripto para sattı.

Ayrıca bazı şirketlerin ek kredilere başvurduğu da bildirildi. Örneğin Core Scientific, elindeki kripto paraların yüzde 80'inden fazlasını sattı ve aynı zamanda risk sermayesi şirketinden 100 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Bitcoin madencilerini etkileyen bu durum ise kripto paralara olan güveni azalttı ve yatırımların daha fazla korku bölgesine girmesine yol açtı. Ayrıca en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase, geçen çeyrekte 1 milyar dolardan daha fazla zarar ettiğini açıkladı.

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