Üye Girişi
BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI - Son Dakika

BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI

13.07.2021 16:00
BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI, System.String[]

? Kripto para madencileri için cihaz üreten Bitmain'in Türkiye ve MENA bölgesindeki tek resmi distribütörü Phoeniz Store, ilk mağazasını İstanbul'da açtı.

? Kripto para madencileri için cihaz üreten Bitmain'in Türkiye ve MENA bölgesindeki tek resmi distribütörü Phoeniz Store, ilk mağazasını İstanbul'da açtı. Şirketin CEO'su Phil Harvey, mağazayla öncelikli hedeflerin Türk yatırımcısına sektöre yönelik eğitimler vermek olduğunu söyledi. Mağazada eğitimlerin yanı sıra madencilik cihazları ve soğuk cüzdanlar gibi kripto para madencilik ekipmanlarının tanıtımı ve satışı yapılacak.

Mağazanın açılışında konuşan Phoenix Store CEO'su Phil Harvey, Türkiye'nin kripto para piyasasına en çok ilgi gösteren ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bunun Türkiye pazarına adım atmalarında önemli bir faktör olduğunu belirten Harvey, 2015'ten beri madencilik yapan Dubai merkezli bir işletme olduklarını dile getirdi.

TÜRKLERİN İLGİSİ PAZARA ADIM ATMAMIZI SAĞLADI

Türkiye'deki ilk yatırımlarıyla ilgili olarak Harvey, 'Phoenix Store olarak dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinesi üreticisi Bitmain ile Türkiye'ye adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, dünyada kripto para piyasalarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türk yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisi, Türkiye pazarına adım atmamızı sağlayan en önemli faktör oldu. Türk finans yatırımcılarını sektörün en gelişmiş Antminer cihazları ve kripto varlıklarının güvenliğini sağlayan soğuk cüzdanlarla buluşturacağız. Kripto para madenciliği son yıllarda en gelişmiş ve çekici sektör haline geldi. Türk yatırımcılar, özellikle teknoloji ve donanım şirketlerinde, girişimcilik ekosistemi konusunda bilgili. Bu kapsamda Türk yatırımcıların da kripto para ve finansal teknolojilerdeki yatırımlara ağırlık vereceğini öngörüyoruz. Türkiye, geleceği şekillendirecek kripto para birimlerinin geliştirilmesinde hem Avrupa hem de MENA için önemli bir örnek' dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ

Amerika, Kanada, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduklarını aktaran Harvey, 'Türkiye'nin bu ülkelerle birlikte temel bir finans tabanına sahip olduğunu biliyoruz. Hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz ve bu operasyonun küresel büyüme hedeflerimizi önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyoruz. St. Regis'deki mağazamız Türkiye pazarındaki ilk yatırımımız olmasına rağmen, devam eden iş ve yatırımlarımız için ilk adımımız ve bu adımları kalıcı hale getirmek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Soğuk cüzdanlarımızla kripto paralarını güvende tutarken Türk yatırımcılara en gelişmiş finansal donanımları sağlayacağız. Ayrıca, yatırımlarının güvenli olması için profesyonel ekibimizle, müşterilerimizin makinelerini barındırmak ve son teknoloji tesislerimizde verimli bir şekilde yönetmek için en iyi hizmeti sunmayı, ilk yılımızda bir yatırım getirisi ile en iyi getirileri sunmayı sağlayacağız' diye konuştu.

150 MEGAWATT GÜCE SAHİBİZ

Yatırımlarında kalıcı olmayı amaçladıklarını belirten Phil Harvey, 'Başlangıçta çok küçük ölçekli madenciliğe girdik ve operasyonlarımızı Kanada'ya genişletmeye karar verdik. Artık ABD'de de Rusya'da da büyümeye başladık. Kapasite açısından şu anda tükettiğimiz yaklaşık 150 megawatt güce sahibiz. Yani makineler açısından, şu anda hem kendimiz hem de diğer müşteriler için işlettiğimiz ve ilgilendiğimiz 45.000 makine olacak' ifadelerini kullandı.

KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Pazar paylarının yüzde 1 olduğunu aktaran Harvey, 'Önümüzdeki yılın sonuna kadar hedefimiz, yaklaşık 100.000 makineye sahip olmak için bu kapasiteyi iki katına çıkarmak ve sonunda ulaşmak istediğimiz 400 megawatt'a ulaşmak' ifadelerini kullandı.

MADENCİLİK KONUSUNDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Türkiye'de insanlara eğitim vermeyi amaçladıklarını belirten Harvey, 'Türkiye, kripto ticareti yapan borsalarda büyük bir ayak basamağına sahip. Şu anda sahip olmadıkları şey, büyük bir madencilik ağıdır. Madencilik gerçekten Türkiye'de yapılabilir. Ekonomik açıdan, çok pahalı. Dolayısıyla amacımız, Türk insanına madencilik konusunda eğitim vermek ve yurt dışında madencilik yatırımlarını kolaylaştırmaktır. Dubai'deki showroom'da gördüğümüz bir şey bu, bizden makine almaya gelen Türk vatandaşlarımız var' dedi.

MAKİNELER 10 GÜN İÇİNDE GELİYOR

Harvey, 'Bir sonraki makine çıkar çıkmaz bu ürünü de Bitmain ile uyumlu olarak sunacağız. Makineler umarım önümüzdeki hafta on gün içinde depoya gelecek ve fiziksel ürünü burada görebilirsiniz. Makinelerin kendisini çevreleyen düzenlemeler nedeniyle Türkiye'ye makine sevkiyatı yapmak zordur. Makineyi buraya getirmek zor ama biz onları parçalayıp göndereceğiz. Yani en azından birileri makinelerin neye benzediğini görebilir. Şimdilik, sunduğumuz ürünleri gösteren tabletler masada' diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALIYIZ

Fazla enerji ve su tüketimi azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Harvey, 'Sürdürülebilir olmalıyız. Sadece sürdürülebilir kaynakları kullanmalıyız. Bu bir çözüm mü' Hayır. Şimdilik bir nevi ara boşluk. Gezegene yardım etmek için ne yapabileceğimize bakmamız gerekiyor? Ağaç mı dikiyor? ya da başka bir şey ürettiğimiz karbon ayak izini azaltacak. Tesislerimizin tamamı hidradır. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Hala yeterli değil. Kendi içimizde neler yapabileceğimize bakıyoruz? ifadelerini kullandı.

BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI
BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI
BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI

Madencilik, İstanbul, Türkiye, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 19:12 Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
Şahan Gökbakar'a 17:48 Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu 17:38 Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı 17:20 Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek 16:35 Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! 15:57 Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi         
19:45
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar         
19:06
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek         
18:58
Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı         
18:08
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı         
17:23
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin         
17:05
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 19:54:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BİTCOİN MADENCİLİK CİHAZI ÜRETEN BİTMAİN TÜRKİYE'DE MAĞAZA AÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement