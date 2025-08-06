Bitcoin madencilik şirketi Solana ekosistemine geçiyor

NYSE'de işlem gören Bitcoin madenciliği şirketi Bit Mining, kritik bir karar vererek Solana ekosisteminde validatör işletmeye başladı. Şirket, geleneksel Bitcoin madenciliği yerine staking gelirlerine odaklanma kararı aldı.

Kurumsal Solana Yatırımları 568 Milyon Doları Aştı

Şirketin açıklamasına göre, 27.191 SOL için harcanılan 4,9 milyon dolar, daha önce açıklanan 300 milyon dolarlık Solana yatırım planının ilk aşamasını oluşturuyor. Bit Mining, şirket içi ekibi tarafından yönetilen validatör aracılığıyla zincir üstü ödüller kazanmaya başlayacak.

Kurumsal Solana hazineleri hızla büyürken, DeFi Development Corp portföyünü 1,29 milyon SOL'a çıkardı. Şirket, mevcut fiyatlarla 216 milyon doların üzerinde değer taşıyan bu varlıkları birden fazla validatör arasında stake ediyor.

Upexi şirketi de yakın zamanda 500 milyon dolarlık özkaynak kredi limiti sağlayarak SOL alımlarını karşılamak amacıyla bu trende katıldı.

Verilere göre kurumsal SOL rezervleri toplamda 3,4 milyon SOL'a ulaşarak ve 6 Ağustos itibariyle 568 milyon doların üzerinde değer taşıyor.