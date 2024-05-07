Marathon Digital'in S&P SmallCap 600 Endeksine Dahil Edilmesiyle Hisselerinde Yüzde 18'lik Artış - Son Dakika
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Marathon Digital'in S&P SmallCap 600 Endeksine Dahil Edilmesiyle Hisselerinde Yüzde 18'lik Artış

Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital'in piyasa değeri, hisselerinin yüzde 18 oranında değer kazanmasıyla 800 milyon dolar arttı. Şirketin S&P SmallCap 600 endeksine dahil edilmesiyle hisse fiyatları büyük bir yükseliş gösterdi ve piyasa değeri 4,7 milyar dolardan 5,5 milyar dolara çıktı. Ayrıca, şirketin üst düzey yöneticilerine toplamda 32,9 milyon dolarlık ikramiye dağıtımı yapılacak.

07.05.2024 09:37  Güncelleme: 09:42
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Marathon Digital'in S&P SmallCap 600 endeksine dahil edilmesiyle hisselerinde görülen yüzde 18'lik artış, şirketin piyasa değerini 800 milyon dolar yükseltti. Bu gelişme, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Marathon Digital Gücünü Gösterdi Hisse Değeri Uçtu

Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital'in piyasa değeri, hisselerinin yüzde 18 oranında değer kazanmasıyla 800 milyon dolar arttı.

S&P Global'in duyurusuna göre Marathon Digital, S&P SmallCap 600 endeksine dahil edilecek. Bu haberin ardından, şirketin hisse fiyatları Pazartesi günü büyük bir yükseliş gösterdi ve Ycharts'a göre, şirketin piyasa değeri 4,7 milyar dolardan 5,5 milyar dolara çıktı.

Marathon Digital'in hisseleri, verilere göre günü 20,67 dolar seviyesinden kapattı. Şirketin Cuma günkü piyasa değerinin üzerine eklenen bu artış, yatırımcıların ilgisini çekti.

Pazartesi günü ayrıca, şirketin üst düzey yöneticilerine toplamda 32,9 milyon dolarlık ikramiye dağıtımını öngören bir 8-K formu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunuldu. Bu ikramiyeler; CEO Fred Thiel, CFO Salman Khan ve Genel Danışman Zabi Nowaid arasında dağıtılacak.

Şirketin belirttiğine göre, bu ödüller hisse senedi fiyatlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu durum, yöneticilerin teşviklerinin, hissedarların çıkarlarıyla uyumlu olmasını sağlıyor.

Son olarak yıl başından bu yana Marathon Digital'in hisseleri yüzde 9,8 değer kaybetmiş olsa da Pazartesi günkü kazançlarla yatırımcıların yüzü bir nebze olsun güldü.

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SON DAKİKA: Marathon Digital'in S&P SmallCap 600 Endeksine Dahil Edilmesiyle Hisselerinde Yüzde 18'lik Artış - Son Dakika
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